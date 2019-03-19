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Çiftçilerin tohum mutluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 16:55 | Son Güncelleme

Erzurum Valiliği hayvansal üretimde sürdürülebilir bir model oluşturmak için çifticilere toplamda 230 ton tohum dağıttı.Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının finanse ettiği “Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında 20 ilçede 2 bin 633 çiftçiye toplam 78 ton Yonca, 76 ton Korunga, 72 ton Adi Fiğ ve 285 torba Silajlık Mısır dağıtıldı.Proje kapsamında dağıtımı yapılan tohumlar 26 bin dekar alanda Yonca, 6.3 bin dekar alanda Karunga, 6 bin dekar alanda Adi Fiğ, ve 1.4 bin dekar alanda Silajlık Mısır ve 39.7 bin dekar alanda ise yem bitkileri ekimi yapılacak.Vali Okay Memiş, Erzurum’da 1 milyon büyükbaş hayvana ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Erzurum’u hayvancılıkta bir numara yapmak için toplantılar yaptık.

Çiftçilerin tohum mutluluğu

Erzurum Valiliği hayvansal üretimde sürdürülebilir bir model oluşturmak için çifticilere toplamda 230 ton tohum dağıttı.
Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının finanse ettiği “Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında 20 ilçede 2 bin 633 çiftçiye toplam 78 ton Yonca, 76 ton Korunga, 72 ton Adi Fiğ ve 285 torba Silajlık Mısır dağıtıldı.
Proje kapsamında dağıtımı yapılan tohumlar 26 bin dekar alanda Yonca, 6.3 bin dekar alanda Karunga, 6 bin dekar alanda Adi Fiğ, ve 1.4 bin dekar alanda Silajlık Mısır ve 39.7 bin dekar alanda ise yem bitkileri ekimi yapılacak.
Vali Okay Memiş, Erzurum’da 1 milyon büyükbaş hayvana ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Erzurum’u hayvancılıkta bir numara yapmak için toplantılar yaptık. Erzurumlulara verdiğimiz sözü tuttuk ve bugün çiftçilere Valilik bütçesinden 5 Milyon lira ayırarak dağıtıyoruz. 20 ilçemizde binlerce çiftçiye bu dağıtımı yapmaya başladık. 2020’de en az 1 milyon büyük baş hayvan hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımızın Valiliğe aktardığı bütçe ile bu yardımları yapabildik. Tohumun toprakla buluşacağı zamanda bunu yaptığımız için mutluyuz. Biz çiftçimize ağalık, paşalık yapmaya değil hizmet etmeye geldik. Vermiş olduğum bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.
Proje kapsamında tohum bedelinin yüzde 80’ni Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi Başkanlığı tarafından karşılanırken yüzde 20’si de çiftçiler tarafından karşılanacak. Şehit yakını olan çiftçiler ise bu katkı payını ödemeyecekler.

Çiftçilerin tohum mutluluğu

Çiftçilerin tohum mutluluğu

Çiftçilerin tohum mutluluğu

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