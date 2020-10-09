Çiftçilerin ürünlerini çalan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Manisa’da jandarmanın başarılı operasyonu sonucu çiftçinin bir yıllık ürününü çalan hırsızlar yakalandı. Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, çiftçinin parasını kurtaran Yayla Jandarma Karakol Komutanı Muhammet Antepli, Jandarma Uzman Çavuş Sabri Çıray ve Enver Ovalı’yı kaymakamlıkta düzenlenen törende başarı belgesi ile ödüllendirdi. Kırkağaç ilçesinden gelerek ürün alma bahanesiyle köyleri dolaşan hırsızlar, 23 Eylül tarihinde Yakup Turgut’un yanına giderek Antep fıstığı almak istediğini söyledi. Kilosu 40 liradan 650 kilo fıstık alan zanlılar 26 bin TL tutarındaki parayı akşam vereceklerini belirterek köyden ayrılıp gitti. Gerçekleşen satış sonrası tekrar tarlasına dönen Yakup Turgut, şahısların gelmemesi üzerine dolandırdığını anlayarak sabah hemen jandarmaya haber verdi. Kamera görüntülerinden aracın plakasını tespit eden jandarma, plakadan yola çıkarak aracın bir oto kiralama şirketinin Akhisar şubesi tarafından kiralandığını tespit etti. Olayı Cumhuriyet Başsavcılığına bildiren jandarma geniş çaplı bir operasyon başlattı. Şüphelilerden aracı kiralayanın aracı 25 Eylül’de teslim edeceğini öğrenen jandarma Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi vererek sivil bir şekilde sabah 08.30’da aracın teslim edileceği yerde bulunan bir kafede şahsın gelmesini bekledi. Karakoldan takviye alan jandarma aracın geldiğini görerek harekete geçti. Şüpheli içeri girip aracı teslim ederken jandarma tarafından gözaltına alındı. Bir kişiyi gözaltına alan jandarma diğerler şüphelilerin Kırkağaç’ta olduğunu öğrendi. Fıstıkların başka bir tüccara satıldığını öğrenen jandarma ekipleri, Kırkağaç ilçesinin girişinde bulunan bir petrol ofisinin kameralarından fıstıkların yüklendiğini tespit etti. Çalınan fıstıkların Demirci’de bir tüccara verildiği belirlenirken, şüphelilerin organize bir şekilde dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Şüpheli şahısların eşkalleri tespit edilirken, emniyetin de destek vermesiyle 2 kişi evlerinin önünde, 3 kişi de başka bir yerde olmak üzere toplam 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden işi organize eden kişi parayı teslim etmek istediğini söyleyince üretici kabul etti ve parasını aldı.

Çocuklarına dolandırıldığını söyleyemedi

Hırsızlara 650 kiloluk fıstığını kaptıran çiftçi Yakup Turgut (56), "Olaydan bir gün sonra sabah dolandırıldığımı anlayınca jandarmaya başvurdum. Kimse bana bunları tavsiye etmedi. Köye gelip dolaşıyorlardı Antep fıstığı alıyoruz diye. 650 kilo fıstık vardı. Kilosu 40 liradan anlaşmıştık. Akşam para göndereceklerini söylediler, akşam oldu ama gelen giden para yoktu. Sabaha kadar uykum gelmedi. Komutanımız sayesinde paramı aldım. Burada bir yıllık emeğim vardı. Allah razı olsun askerimizden, devletimizden. Fıstıklarımızın çalındığını bile çocuklarıma paramı aldıktan sonra söyledim" dedi.

Ekiplerin güzel bir çalışma çıkardığını ifade eden Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ise "Arkadaşlarımız güzel bir iş çıkardılar. Bu arkadaşlarımızın senin yüzünü güldürdüğü haberini aldım. Bölük komutanımız bu haberi verdi. Bu sıradan bir başarı değil. Bizler Anadolu’nun köylerinde yetiştik. Bir sene boyunca bir ürünü elde etmenin ne kadar zor olduğunu, bu ürünü çaldırmanın ölmek gibi şey olduğunu biliriz çiftçi için. Güzel bir çalışma çıkardınız. Milletimizin yüzünü güldürdünüz. İnşallah bundan sonra meslek hayatınızda bu şekilde çalışmaya devam ederek milletimizin yüzünü güldürürsünüz. Bu konu size intikal edildikten sonra dert edinmişsiniz, Yakup Beyin derdi sizin derdiniz olmuş. Onu kafanıza takmışsınız ve çözmüşsünüz. Bundan dolayı sizleri başarı belgesiyle ödüllendirmeyi uygun bulduk" dedi.

Kaymakam Kantay yaptığı konuşmanın ardından jandarma personeline başarı belgesi takdim ederek ödüllendirdi.

Adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin ise serbest bırakıldıkları öğrenildi.

