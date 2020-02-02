Çiftçilerin yağmur duasına Bulgar kilisesi rahibi de katıldı

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de son yılların en kurak dönemi yaşanırken, çiftçiler yağmur duası yaptı. Duaya Sveti Georgi Bulgar Kilisesi rahibi Aleksandır Çıkırık da katılarak, "Böyle günlerde hep birlikte toplanmamız, bir arada olmamız çok önemli. Tanrı hepimizin duasını kabul etsin" dedi.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi girişindeki davet bahçesinde gerçekleştirilen bereket ve yağmur duası etkinliği, mahalle halkınca imece usulü düzenlendi. Edirne'deki siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin de katıldığı etkinliğe çok sayıda çiftçi katıldı. Etkinliğe, Kıyık semtinde bulunan tarihi Sveti Georgi Bulgar Kilisesi Rahibi Aleksandır Çıkırık da katılıp, yağmur yağması için dua etti.

'BÖYLE GÜNLERDE BİR ARADA OLMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ'

Kurak süreçte birlikte olup dua etmenin çok önemli olduğunu söyleyen rahip Çıkırık, "Böyle günlerde hep birlikte toplanmamız, bir arada olmamız çok önemli. Tanrı hepimizin duasını kabul etsin. Bu şekilde buluşup dua edildiği zaman Tanrı'nın yanımızda olacağına eminim. İnşallah güzel yağmur ve kar yağar ki çiftçi de vatandaş da mutlu olur" dedi.