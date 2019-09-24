Çiftçinin ağına takılan kara yılan kurtarıldı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’ın Samandağ ilçesinde bir çiftçinin ürünlerini zararlı hayvanlardan korumak için gerdiği ağa takılan yılan, çevreciler tarafından kurtarıldı.

Samandağ'da çiftçi İsmail Emir'in, ürünlerini kirpi, fare, domuz gibi zararlı hayvanlardan korumak için gerdiği ağa, kara yılan takıldı. Ürünlerini kontrol etmek için bahçesine gelen Emir, yılanı görünce Samandağ Çevre Koruma Derneği Başkanı Mişel Atik’e haber verdi. Dernek üyesi Remzi Şat ile birlikte bahçeye gelen Atik, yılanı ağlardan kurtardı. Atik, kara yılanların çiftçi dostu ve zararsız olduğunu, meyve ve sebzelere zarar veren kemirgenlerle beslendiğini söyledi.

Kurtarılan yılan, yeniden doğal ortamına salıverildi.

