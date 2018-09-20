"Çiftçinin borçları yapılandırılmalı"

KIRKLARELİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çiftçilerin borçları acilen yapılandırmaya tabi tutulmalı ve yapılandırma faiz eklenerek yapılmamalı." dedi. Babaeski Ziraat Odasınca ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen "Trakya'da Tarım Buluşması" programına katılmak üzere geldiği Babaeski'de Kılıçdaroğlu'nun üzerine "bereket getirmesi" ritüeliyle buğday serpildi. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun CHP'nin hiçbir çiftçiyi yalnız bırakmayacağını, alın terinin kutsal olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, çiftçinin borçlarının acilen yapılandırmaya tabi tutulması ve yapılandırmaların üzerine faiz eklenmemesi gerektiğini söyledi. Çiftçinin toprağını sattığını savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Trakya'nın topraklarının büyük bir kısmı belirli çevreler tarafından, bilinçli olarak satın alınıyor. Ne olacak bu çiftçiler? Büyük kentlerin varoşlarında, taşeron işçisi olacak. Çiftçi 'karnımız doysun' diyor. Elbette sadece karnı doymayacak. Karnı doyacak ve hayat standartları yükselecek. Herkesin hayat standardı yükselirken çiftçinin hayat standardı yükselmezse iki sınıflı bir toplum yaratmış oluruz. Bir ezenler, bir de ezilenler."

Çiftçinin emeğiyle ülkeye katma değer kattığını bu yüzden Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çiftçileri "milletin efendisi" olarak nitelediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, çiftçinin anayasal haklarını bilmediğini kaydetti. Tarım Kanunu'nun 21. maddesinde ''Çiftçilere her yıl an az milli gelirin yüzde 1 oranında destek verilmesi gerektiğinin'' yer aldığı bilgisini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Normalde kanun uygulansa yapılacak destek 188 milyar lira. Kanun öyle diyor. Peki yapılan destek ne kadar? 88 milyar lira. Çiftçinin bu AK Parti hükumetlerinden alacağı tam 100 milyar lira. Yasa uygulanmadı, Anayasa uygulanmadı ve 100 milyar alacağınızı vermediler. Gidin dava açın, alacağınız bu. Dünyanın bütün ülkelerinde tarım stratejik bir sektördür." değerlendirmesini yaptı. - Hibe uçağa eleştiri Katar Emiri'nin uçak hibe etmesini de eleştiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Şimdi Katar Emiri kalksa Türkiye aleyhine bir şey söylese ne diyecek bu beyefendi? Ne diyecek? 'Yanlış yaptın' dese 'otur oturduğun yerde bak sana uçak verdim' diyecek. 'Uçağı da ben sana verdim yarın da istiyorsan bir başka şey vereceğim' diyecek. Türkiye'yi temsil eden bir kişi, onurunu bir uçağa veremez. Haysiyetini bir uçağa veremez. Uçak istiyorsan biz sana uçak alalım. 10 tane uçağın var zaten. Yeni uçak istiyorsan biz alalım. Boğazımızdan keselim alalım sana. Elin uçağında ne işin var senin. Ne işin var?"