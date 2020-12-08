HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çiftçinin emeğini çalan hırsızları JASAT yakaladı

Çiftçinin emeğini çalan hırsızları JASAT yakaladı

08.12.2020 11:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çiftçinin emeğini çalan hırsızları JASAT yakaladı

Niğde’de bir çiftçinin 3 ton elmasını çalan hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Merkez Sazlıca beldesinde T.Ö.’nün iş yerinden 3 ton elmanın çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Niğde’de bir çiftçinin 3 ton elmasını çalan hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Merkez Sazlıca beldesinde T.Ö.’nün iş yerinden 3 ton elmanın çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. JASAT ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonucunda mobese ve çevredeki kamera sistemleri üzerinde elmaları çalan kişiyi tespit etti. Çaldığı elmalarla birlikte yakalanan E.U. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.U., tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Çin aşısının ikinci dozu sonrası yan etki görülmedi!Çin aşısının ikinci dozu sonrası yan etki görülmedi!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Sıfır araçlarda büyük indirim!

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

''Dekolte giymeyi seviyorum''

''Dekolte giymeyi seviyorum''

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Uzmanlardan endişelendiren 'kuraklık' analizi! İşte en olumsuz etkilenecek bölgeler

Uzmanlardan endişelendiren 'kuraklık' analizi! İşte en olumsuz etkilenecek bölgeler

Çin aşısının ikinci dozu sonrası yan etki görülmedi!

Çin aşısının ikinci dozu sonrası yan etki görülmedi!

Beykoz’da akılalmaz olay! ATM’lere saldırıp çekiçle tek tek kırdı

Akılalmaz olay! Tek tek hepsine saldırdı

Eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi cinsel tacizden tutuklanmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Eski CHP Maltepe İlçe Yöneticisi cinsel tacizden tutuklanmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

İSKİ su kesintisi 8 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

8 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.