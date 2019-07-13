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Çiftçinin eylem yaptığı yola iş makineleri girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 13:58 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde çiftçilerin eylem yaptığı yolda çalışmalar tekrar başladı.İznik-Mekece hattında bitmeyen yol yüzünden tarım ürünleri tozla kaplanan çiftçiler, salı günü kara yolunu traktörleri ile kapatarak eylem yapmıştı.

Çiftçinin eylem yaptığı yola iş makineleri girdi

Bursa’nın İznik ilçesinde çiftçilerin eylem yaptığı yolda çalışmalar tekrar başladı.
İznik-Mekece hattında bitmeyen yol yüzünden tarım ürünleri tozla kaplanan çiftçiler, salı günü kara yolunu traktörleri ile kapatarak eylem yapmıştı. Toz yüzünden 3 bin dekar alanda 6 milyon TL zarara uğradıklarını ifade eden çiftçilerin isyanının ardından İznik ile Sakarya’nın Pamukova ilçesi arasındaki Mekece yolunda çalışmalar yeniden başladı. İlk etapta tozun etkisinde kalan yolun bin 300 metresine sıcak asfalt atılacak. Yolun tamamlanmasının 10-15 günü bulacağı tahmin ediliyor.
Salı günü karay olunu trafiğe kapatan çiftçilerden Mustafa Özgören, "Bu ovanın hali ne olacak? Bize yazık değil mi? Çiftçi perişan halde. Meyvenin, zeytinin haline bakın. Borcumuzu ödeyemediğimiz zaman ’niye ödemiyorsun’ diyorlar. Çiftçi neyle ödeyecek borcunu? Niçin asfalt dökülmediğini sorduğumuzda grev olduğunu söylüyorlar. İznik-Bursa güzergahında şu an yol çalışması yapıyorlar. Niye bu kara yolunu bitirmiyorlar? Kabak, fasulye, zeytin, şeftali tarlaları toz içinde, ova perişan halde. Zararımız 6 milyon TL" demişti.

Çiftçinin eylem yaptığı yola iş makineleri girdi

Çiftçinin eylem yaptığı yola iş makineleri girdi

Çiftçinin eylem yaptığı yola iş makineleri girdi

Çiftçinin eylem yaptığı yola iş makineleri girdi

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