HABER

Çiftçinin hassasiyeti sosyal medyada gündem oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 20.09.2018 21:23 | Son Güncelleme

Arjantin'de kaydedilen görüntülerde tarlasında yuva yapan kuşu gören çiftçi, kuşu rahatsız etmeden çalışmasını sürdürdü.

Tarlasının ortasına yuva yapan kuşu fark ederek yuvasını bozmadan tarlasındaki çalışmalara devam ediyor. Arjantin'de kaydedilen görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

PARTNERAyasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!Ayasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!
Çiftçinin hassasiyeti sosyal medyada gündem olduÇiftçinin hassasiyeti sosyal medyada gündem oldu
Diyarbakır'da tuhaf kaza! Mazgala takılan araç havaya fırladıDiyarbakır'da tuhaf kaza! Mazgala takılan araç havaya fırladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arjantin tarla küs

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftçinin hassasiyeti sosyal medyada gündem oldu

Çiftçinin hassasiyeti sosyal medyada gündem oldu

Diyarbakır'da tuhaf kaza! Mazgala takılan araç havaya fırladı

Diyarbakır'da tuhaf kaza! Mazgala takılan araç havaya fırladı

Çocuğunun örümcek adam olma hayalini gerçekleştiren baba

Çocuğunun örümcek adam olma hayalini gerçekleştiren baba

Bilgisayar masasında bulunan kablo deliğine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Bilgisayar masasında bulunan kablo deliğine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Bilgisayar masasında bulunan kablo deliğine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Bilgisayar masasında bulunan kablo deliğine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Muhabire canlı yayında dayak!

Muhabire canlı yayında dayak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.