HABER

Çiftçinin korkulu rüyasıydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 13:30 | Son Güncelleme

Edirne’nin Süloğlu ilçesinde tarlalarda mahsulleri telef eden 270 kiloluk domuz, Süloğlulu avcılar tarafından 3 saatlik takibin ardından avlandı.Edirne’nin Süloğlu ilçesinde ve köylerinde geçimini topraktan sağlayan çiftçinin başına bela olan domuzlar ekili tarlaları talan etti.

Edirne’nin Süloğlu ilçesinde tarlalarda mahsulleri telef eden 270 kiloluk domuz, Süloğlulu avcılar tarafından 3 saatlik takibin ardından avlandı.
Edirne’nin Süloğlu ilçesinde ve köylerinde geçimini topraktan sağlayan çiftçinin başına bela olan domuzlar ekili tarlaları talan etti. Tarlalarda cirit atan domuzlar, mahsulleri telef ederek, üreticiyi zor duruma soktu.
Avcılardan yardım istediler
Domuzların her yıl kendilerini zarara uğrattığını belirten çiftçiler çare olarak Süloğlulu avcıları aradı. Çiftçiler tarlalarını talan eden domuzun nerelerde dolaştığını domuz avcılarının ekip başı Gökhan Mutu’ya bildirdi.
3 saatlik sürek avı
Köpekleri ile birlikte domuzun peşine düşen ve 3 saat süren takibin ardından avcılardan Mutlu Serbest, 270 kiloluk koca domuzu vurmayı başardı. Tarlalarını talan eden domuzunun öldürüldüğü haberini alan çiftçiler rahat bir nefes aldı.
Çiftçiler, avcı ekibine yardımlarından dolayı teşekkür etti. Avcı ekibi avladıkları 270 kiloluk yaban domuzu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Cami de, bahçesindeki çınar ağaçları da 447 yaşındaCami de, bahçesindeki çınar ağaçları da 447 yaşında
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’dan akıllı kent uygulamaları standına ziyaretUlaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’dan akıllı kent uygulamaları standına ziyaret
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

Tekirdağ'da öldürüp Kırklareli'nde gömmüşlerdi! Vahşi cinayette yeni gelişme

Sitede günlük ev kiralama kavgası! Esenyurt'ta savaş alanına döndü

Esenyurt savaş alanına döndü!

Turistler lezzetine hayran kaldı! Hatay künefesine yoğun ilgi

Turistler lezzetine hayran kaldı! Yoğun ilgi

İlk kadın şehit pilot Ayfer Gök’ün ismi, F-4 Fantom uçağı yerleştirilen kavşakla ölümsüzleşecek

İlk kadın şehit pilot Ayfer Gök’ün ismi ismi ölümsüzleşecek

YÖK'ten devlet üniversiteleri için yeni düzeleme! Kadrolarda artık o şart aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Erzurum, Kars, Bayburt, Tokat, Sivas, Ordu, Gümüşhane, Ardahan ve Amasya beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.