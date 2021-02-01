Çiftçinin su pompasını çalan hırsızlar tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında bir çiftçinin su pompasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Faydalı Mahallesinde çiftçi M.K’nin evinin önündeki arazi sulamasında kullanılan yaklaşık 600 kilogram ağırlığındaki su pompası çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine araştırma yapan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlıların kimliklerini belirledi.

Gözaltına alınan R.D. (34), A.B. (21) ve R.B. (27) çaldıkları su pompasıyla yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 9 bin 540 lira idari para cezası uygulanan 3 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

