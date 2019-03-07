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Çiftçinin sulama borusunu çalan kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 12:53 | Son Güncelleme

KİLİS'te çiftçilerin sulama borusu ile bir iş makinesinin aksamlarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.D., tutuklandı.

Çiftçinin sulama borusunu çalan kişi tutuklandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te çiftçilerin sulama borusu ile bir iş makinesinin aksamlarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.D., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Polatbey köyünde bir çiftçinin tarlasında sulama amaçlı kullanılan 24 bin metre damlama su borusu ve Çimenli köyünde arazideki iş makinesinin aksamlarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, yaptığı araştırmada olayı gerçekleştiren kişinin A.D. olduğunu belirledi. Ekipler, A.D.'yi Elbeyli ilçesinde belirlenen adresinde yaptığı operasyonla gözaltına aldı. A.D.'nin evinde yapılan aramalarda 24 bin metre damlama sulama borusu, iş makinesinin ait kontrol merkezi (beyin), anahtar takımı, 2 akü, 1 ruhsatsız av tüfeği, çalıntı olduğu değerlendirilen birçok ev eşyası ele geçirildi. Çalıntı mallar, kamyonete yüklenerek sahiplerine götürülüp, teslim edildi.
Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan A.D. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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