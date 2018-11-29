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Çiftçiye 'pes dedirten' tuzak!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 17:21 | Son Güncelleme

Samsun'da, çiftçi Y.K.'ye bir çete tarafından kurulan tuzak, filmleri aratmadı. Çiftçi, aracılar vasıtasıyla tanıştığı kadının evine gitti. Bu sırada sözde koca ve yakınları, evi bastı. Bir odaya sokulan kadın çığlıklar attı. Kırmızı boyayla kan içinde kalmış görüntüsü verilen kadın, bıçaklanarak öldürülmüş gibi davrandı. Çiftçiyi tehdit eden çete üyeleri, bankadan 95 bin TL çektirdi, ardından kaçtı.

Çiftçiye 'pes dedirten' tuzak!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çiftçilik yapan Y.K., (51) aracılar vasıtasıyla Filiz K. (33) ile tanıştı. Çiftçi Y.K., kadının evine gitti. İkili evde vakit geçirirken çetenin akıl almaz oyunu devreye girdi. Sözde koca ve yakınları evi bastı. Kadını, bıçak tehdidiyle bir odaya soktu. Bu sırada kadın sürekli çığlık attı. Kırmızı boyayla kan içinde kalmış görüntüsü verilen kadın, bıçaklanarak öldürülmüş gibi davrandı. Kadının gösterildiği çiftçi, yine kırımızı boyalı bıçakla tehdit edildi. Korkuyla ne yapacağını şaşıran çiftçi, çete üyeleriyle hesabının bulunduğu banka şubesine gitti. Hesabındaki 95 bin TL'yi çekip, Filiz K.'nın eşi ve yakınları zannettiği şüphelilere verdi.

Parayı alan çete üyelerinin yanından ayrılmasından sonra polise giden Y.K., başından geçenleri anlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri hemen harekete geçti. Şüphelilerin kimliklerini tek tek belirleyen polis ekipleri, teknik takibin ardından Filiz K. ile Sinan K., Yalçın Y., Hakan K., Akın A. ve Ömer K.'yi yakaladı. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen çete üyelerinden Filiz K., Sinan K., Hakan K. ve Yalçın Y. tutuklandı. Akın A. ve Ömer K. ise adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun dolandırıcı dolandırıcılık

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