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"Çiftçiye peşin ödeme piyasayı rahatlatır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 10:14 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Çiftçiye yapılacak peşin ödeme ekonomiye can suyu olur. En önemlisi çiftçi, esnafımıza olan borcunu zamanında ödemiş ve esnaftan bir sonraki yılın ürünlerini daha ucuza alma imkanı bulmuş olur"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çiftçilere ürün bedellerinin peşin ödenmesinin piyasaları da rahatlatacağı belirterek, "Çiftçiye yapılacak peşin ödeme ekonomiye can suyu olur." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, buğday, çay, fındık, zeytin gibi birçok üründe çiftçiye, taban fiyatı da göz önünde bulundurularak ödeme yapılmasının hem üreticileri hem de esnafı rahatlatacağını belirtti.

Çiftçiye yapılacak peşin ödemenin piyasaları da rahatlatacağını ve ekonomiye can suyu olacağını aktaran Palandöken, "En önemlisi çiftçi esnafımıza olan borcunu zamanında ödemiş ve esnafdan bir sonraki yılın ürünlerini daha ucuza alma imkanı olacaktır. Peşin para ile yapılacak alışverişlerde vade farkı olmayacağı için maliyetler düşecektir. Bu düşüşte fiyatlara yansıyacağı için zam yerine fiyatlar düşme eğilimine girecektir. Aksi takdirde birkaç ay süre sonra yapılan ödemelerde çiftçi zor durumda kalıyor ve tüccara gidip ürününü fiyatının altında satmak zorunda kalıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, çiftçi sayısının azaldığına dikkati çekerek, tarımda kendi kendine yeten bir ülke olabilmek için söz konusu düşüşün önüne geçilmesi gerektiğine işaret etti.

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çiftçi esnaf Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan

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