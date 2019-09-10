Çifte ampute çocuk manken kendine hayran bıraktı!

İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşayan Daisy-May Demetre, Moda Haftası defilesinde podyuma çıkan ilk çifte ampute çocuk oldu.

Babası Alex, Lulu et Gigi marka giysileri sergileyen Daisy'nin "kendisiyle gurur duyduğunu" ifade etti.

Daisy, 23 Eylül'de başlayacak olan Paris Moda Haftası'nda da Eiffel Kulesi'ndeki bir defilede mankenlik yapacak.

Babası Alex, Lulu et Gigi marka giysileri sergileyen Daisy'nin "kendisiyle gurur duyduğunu" ifade etti.

Daisy, 23 Eylül'de başlayacak olan Paris Moda Haftası'nda da Eiffel Kulesi'ndeki bir defilede mankenlik yapacak.

Fibula (baldır) kemiği yeterince gelişmemiş bir halde doğan Daisy, mankenliğe sekiz yaşında başladı.

Lulu et Gigi markasının tasarımcısı Eni Hegedüs, Londra'daki Çocuk Moda Haftası'nda Daisy'nin mankenlik yaptığını görmüş ve New York Moda Haftası'na davet etmişti.

