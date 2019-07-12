Çifte cinayet davasında sanığın yargılanmasına başlandı

Bahçelievler’de 53 yaşındaki Ayşe Soymaz ile onun 81 yaşındaki annesi Keziban Ercan’ın boğularak öldürülmesine ilişkin Mesut Soymaz’ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada konuşan maktul Ayşe Soymaz’ın eşi İsmail Soymaz sanığın idamını istediğini söyledi.

Bahçelievler’de 4 Mart 2019’da Ayşe Soymaz (53) ile annesi Keziban Ercan’ın (81) öldürülmesine ilişkin Mesut Soymaz’ın yargılanmasına başlandı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Mesut Soymaz ile müştekiler ve müşteki avukatı hazır bulundu.

Tutuklu sanık Mesut Soymaz, avukatının mesleki mazeret göndermesi nedeniyle duruşmada savunma yapamadı. Mesut Soymaz’ın eşi Leyla Soymaz duruşma salonunda eşine ‘Avukatın yok sakın ifade verme. Kanuna göre avukatın olmadan ifade veremezsin’ diyerek bağırdı. Leyla Soymaz bağırdığı için duruşma salonundan çıkarıldı.

“Sırf para için keyfi öldürdü”

Duruşmada konuşan maktul Ayşe Soymaz’ın eşi İsmail Soymaz ise gözyaşlarına boğularak “Ben bunun idamını istiyorum. Para için hanımımı öldürdü. Benim nasıl yandığımı kimse bilemez hakim bey. 5 çocuk kuş gibi çığırıyor annemiz nerede diye. Eğer bu adam içerden çıkarsa adalet biter bu ülkede. Sırf para için keyfi öldürdü. Benim hanımım bunu kardeş çocuğu diye eve aldı. Kadınları boğmuş öldürmüş ilaçlı bezleri tıkamış ağızlarına. Sizin başınıza gelse ne olurdu. Yanıyorum hakim bey. Ben ateş olmuşum. Ne olur asın bunu hakim bey” şeklinde konuştu.

Müşteki avukatı Afşin Hatipoğlu ise bu davanın bir cinayet davasından öte bir vahşet davası olduğunu söyledi. Hatipoğlu, “Sanık yağma için kendisine güvenen insanların evine girmiş ve en hassas anda Ayşe Soymaz’ı seccadede, yaşlı annesini de oturduğu yerde öldürmüştür. Böyle bir davanın ilk duruşmasında avukatın mazeret bildirerek duruşmaya katılmamasını iyi niyetli görmüyorum. Sanık soğukkanlı bir şekilde iki kişiyi öldürüp paralarını almıştır. Her şey çok açıktır. İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını ve nitelikli yağma suçundan da cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.