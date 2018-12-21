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Çifte cinayet sanığı hakkında savcı mütalaasını verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 18:07 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, tartıştığı Mahalle Muhtarı Fahrettin Yiğit (63) ile yanında bulunan arkadaşı İsmail Tarım'ı (62) pompalı tüfek ile vurarak öldüren Hasan Taşdemir'in (41) yargılandığı davada savcı, müebbet hapis ve 25 yıl hapis cezası verilmesini talep etti.

Çifte cinayet sanığı hakkında savcı mütalaasını verdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, tartıştığı Mahalle Muhtarı Fahrettin Yiğit (63) ile yanında bulunan arkadaşı İsmail Tarım'ı (62) pompalı tüfek ile vurarak öldüren Hasan Taşdemir'in (41) yargılandığı davada savcı, müebbet hapis ve 25 yıl hapis cezası verilmesini talep etti.
Yenişehir ilçesinde geçtiğimiz yıl Temmuz ayında işlenen cinayette Hasan Taşdemir, aralarında husumet bulunan Akpınar Mahallesi Muhtarı Fahrettin Yiğit ile karşılaştı. Yaşanan tartışmanın ardından Taşdemir, evinden aldığı pompalı tüfek ile Fahrettin Yiğit ve İsmail Tarım'a ateş etti. Yiğit olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan İsmail Tarım da kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Yakalanan Hasan Taşdemir tutuklandı.
Taşdemir, ifadesinde, "Olay günü tarladan kahveye gidip arkadaşlarımla çay içtim. Amacım bir süre sohbet ettikten sonra tekrar tarlaya gitmekti. Yanıma gelen Fahrettin, hakaret etti. O'na bir şey yapmadım. Eve gidip silahımı aldıktan sonra tarlaya yürüyordum. Yolda yine karşıma çıktı ve bana küfürler etmeye başladı. Ben de ayaklarına ateş ettim. Yanında bulunan İsmail Tarım'ı görmedim. Fahrettin yine üzerime gelince ateş etmeye devam ettim. Amacım onu korkutmaktı" dedi.
Dava kapsamında 2 Eylül’de olayın yaşandığı Yenişehir İlçesi Akpınar Mahallesi'nde keşif yapıldı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı Akpınar Mahallesi’ne, tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilen Taşdemir, burada hazır bulunan mahkeme heyetine işlediği çifte cinayeti anlattı, yöneltilen soruları yanıtladı. Yaklaşık bir saat süren keşfin ardından Taşdemir cezaevi aracı ile Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne geri götürüldü.
SAVCI MÜTALAA VERDİ
İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada ise Cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında, tutuklu sanık hakkında, Fahrettin Yiğit'i öldürmekten 'kasten adam öldürmek'ten müebbet hapis cezası, İsmail Tarım'ı öldürmekten ise 'olası kast ile adam öldürmek'ten 25 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Ocak 2019 tarihine erteledi.

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Çifte cinayet sanığı hakkında savcı mütalaasını verdiÇifte cinayet sanığı hakkında savcı mütalaasını verdiÇifte cinayet sanığı hakkında savcı mütalaasını verdi

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