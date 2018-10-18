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Çifte cinayet sanığına 3 kez müebbet hapis talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 16:38 | Son Güncelleme

Bursa'da tartıştığı damat ve kayınpederi tabancayla öldüren, bir kişinin de seken mermi nedeniyle yaralanmasına neden olan kişinin yargılandığı davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanık hakkında 3 kez müebbet hapis cezası istedi

Bursa'da yöneticisi olduğu apartmanın işleriyle ilgili tartıştığı damat ve kayınpederi tabancayla öldüren, bir kişinin de seken mermi nedeniyle yaralanmasına neden olan sanık hakkında 3 kez müebbet hapis cezası talep edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hacı Murat Konuk, maktuller Ali Çelik ve Hilmi Şen'in yakınları Emine Çelik (33), Selda Şen (30) ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın eşi Rabia Konuk, maktul Çelik'in olay gününden önce de eşiyle kavga ettiğini ileri sürerek, "Çelik, apartmanın içinde, eşime tepki gösterdi. Kayınpederi Şen de asansörden iner inmez eşime yumruk attı. Eşim yere düştükten sonra vurmaya devam ettiler." dedi.

Sanık Konuk da önceki duruşmalarda yaptığı savunmasını yineleyerek, maktullerin kendisine saldırdığını, korktuğunu ve kendisini korumak için silahını çekip korkutmak amacıyla ateşlediğini öne sürdü.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan iddia makamı, olayın meşru müdafaa sınırları içinde olmadığını, öldürme kastı bulunduğunu belirterek, sanığa 3 kez ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti. Cumhuriyet savcısı ayrıca, maktullerin sanığa saldırmaları nedeniyle, verilecek cezalarda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa çifte cinayet müebbet hapis

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