Çifte cinayet sanığına iki kez müebbet ve 39 yıl hapis cezası

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı tartışmasında Mehmet Ali Merih (74) ile oğlu Rüştü Merih'i (53) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü, kızı Mesudiye Kılıç'ı da yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman Ünal (63), iki kez ömür boyu ve 39 yıl, oğlu Savaş Ünal da 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Savaş Ünal, duruşma sonunda tutuklanarak cezaevine götürüldü. Kararın ardından taraflar arasında adliye koridorunda yaşanan tartışma polis tarafından engellendi. Olay, 17 Mart günü saat 15.00 sıralarında, Serik ilçesinin Çatallar Mahallesi Kır mevkisinde meydana geldi. Süleyman Ünal, miras yoluyla kalan arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu halasının oğlu Mehmet Ali Merih ile çocukları Rüştü Merih ve Mesudiye Kılıç ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Ünal, yanında getirdiği av tüfeğiyle Mehmet Ali Merih ve çocuklarına ateş açtı. Baba ve çocukları yere yığılırken, Süleyman Ünal kaçtı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Merih ve oğlu Rüştü Merih doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Kolundan yaralanan Mesudiye Kılıç ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olaydan kısa süre sonra Süleyman Ünal, tüfeğiyle karakola giderek, teslim oldu ve tutuklandı. Gözaltına alınan Ünal'ın 7 yakını ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. KARAR DURUŞMASI YAPILDI Süleyman Ünal hakkında 2 kez 'kasten insan öldürme', 4 kez de 'kasten öldürmeye teşebbüs', diğer sanıklar hakkında da çeşitli suçlamalarla Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması dün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Ünal ile tutuksuz sanıklar, oğulları Savaş Ünal ve Ali Ünal, eşi Gülşen Ünal, kızları Havva Ünal, Birgül Kaya ve Gülsüm Gebizli ile damadı Hüseyin Gebizli katıldı. Öldürülen Mehmet Ali Merih ve Rüştü Merih'in yakınları ile saldırıdan yaralı kurtulan Mesudiye Kılıç ve tarafların avukatları da duruşmada yer aldı. SAVCI ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Süleyman Ünal'ın olay günü arazi anlaşmazlığı yaşadığı Mehmet Ali Merih ve oğlu Rüştü Merih'i öldürmekten ömür boyu hapisle cezalandırılmasını, Süleyman Biber, Mesudiye Kılıç, Emine Çetin ve Mehmet Kılıç'ı öldürme kastıyla ateş ettiği için cezalandırılmasını, Savaş Ünal'ın babası Süleyman Ünal'a tüfeği ve şarjörleri vererek eylemlerini gerçekleştirmesinde yardımcı olarak suçun icrasını kolaylaştırdığı ve Süleyman Ünal'ın 2 kez kasten öldürme, 4 kez de kasten öldürmeye teşebbüs suçlarında yardım ettiği için ayrı ayrı cezalandırılmasını, diğer sanıklar Gülşen Ünal, Birgül Kaya, Gülsüm Gebizli, Havva Ünal, Ali Ünal ve Hüseyin Gebizli'nin ise suç işlediğine dair delil bulunamadığından beraatlarını talep etti.