Çifte cinayet sanığına tahrik indirimiyle 25 yıl hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Mudanya ilçesinde, yöneticisi olduğu apartmanda kavga ettiği komşusu Ali Çelik (33) ve kayınpederi Hilmi Şen'i (55) tabancayla öldürüp, seken kurşunla da bir kişinin yaralanmasına neden olan Hacı Murat Konuk (38), son defa hakim önüne çıktı. Cumhuriyet savcısının üç kez müebbet hapis cezası istediği sanık Konuk, son sözünde, "Olay tamamen maktüllerin bana saldırmasından kaynaklanmıştır. Arbede sırasında korku ve panikle havaya ateş ettim" dedi. Mahkeme heyeti, iki kişiyi öldürmek ve bir kişiyi yaralamak suçundan sanığa toplam 25 yıl hapis cezası verdi.

Ocak ayında meydana gelen olayda, Ali Çelik, iddiaya göre, daha önce aidatı ödemediği için kendisini icraya veren apartman yöneticisi Hacı Murat Konuk'a, bahçedeki kulübede bulunan köpeğinin sürekli havladığını söyleyerek tepki gösterdi. Apartmanda çıkan tartışma, Ali Çelik'in kayınpederi Hilmi Şen'in gelip Konuk'a yumruk atmasıyla kavgaya döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada Konuk, tabancasını çekerek önce Ali Çelik'i, ardından kayınpederi Hilmi Şen'i ateş ederek öldürdü. Bu sırada koridorda bulunan Yasin Uzal da seken kurşunlardan birinin isabet etmesiyle yaralandı.

'TABANCAMDA 9 MERMİ DAHA VARDI'

Tutuklanan apartman yöneticisi ve emlakçı Konuk hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava karara bağlandı. Duruşmaya sanık Konuk’un avukatları, müştekiler Emine Çelik (33), Selda Şen (30) ve avukatları katıldı. Mahkemede son sözü sorulan tutuklu sanık Hacı Murat Konuk, "Kocalarını doldurup benim üzerime yolladılar. Bana bulaşmak için sebep aradılar. Ailemin hayatını kararttılar. Sitede, köpekten rahatsız olan bir kişi çıkmadı. Bir gün yakınlarıyla birlikte gelerek kamelyada beni dövdüler. Olay günü yine köpeğe yiyecek verirken, oturdukları daireden küfür ettiler. Evime gireceğim sırada üzerime geldiler. Darp etmeye başladılar. Kamelyadaki olay aklıma geldi. Korku ve panikle havaya ateş ettim. Tabancamda 9 mermi daha vardı. İstesem hepsini kullanırdım" dedi.

ÜÇ MÜEBBETTE AĞIR TAHRİK İNDİRİMİ

Sanık avukatları, müvekkillerinin, yaşadıkları ve olaydaki tahrik nedeniyle indirim maddelerinin uygulanarak tahliyesini istedi. Emine Çelik ve Selda Şen sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiler. Öldürülen Ali Çelik’in babası, duruşmada sanık avukatlarının savunmaları karşısında tepki gösterince, polis tarafından salonun dışına çıkarıldı. Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra kararını açıkladı. Sanık Konuk, Ali Çelik'i ağır tahrik altında öldürmekten 12 yıl 6 ay, Hilmi Şen’i ağır haksız tahrik olası kastla öldürmekten 10 yıl, Yasin Uzal’ı olası kastla yaralamadan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.