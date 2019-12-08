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Çifte cinayet şüphelisi Afgan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 21:10 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kendisi gibi Afganistan uyruklu olan 2 ev arkadaşını bıçaklayarak, öldüren Daşmurat Nazari (26), mahkemece tutuklandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kendisi gibi Afganistan uyruklu olan 2 ev arkadaşını bıçaklayarak, öldüren Daşmurat Nazari (26), mahkemece tutuklandı. Nazari, cinayetleri kendisine nitelikli cinsel istismarda bulundukları için işlediğini ileri sürdü; ancak yapılan adli tıp muayenesinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Afgan Daşmurat Nazari, Topraklık Mahallesi'nde aynı evi paylaştığı vatandaşları Feraydun Yagubi (23) ve Lal Mohammad Rezaei'yi (26) dün saat 11.00 sıralarında, uyurken boğazlarından bıçaklayarak, öldürdü. Nazari, olayın ardından polise gidip, teslim oldu. İfadesinde, suçunu itiraf edip, Yagubi ve Rezaei'yi kendisine nitelikli cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle öldürdüğünü anlatan Nazari, "Yagubi, birlikte kaldığımız evde, bana iki kez nitelikli cinsel istismarda bulunmuş, farkına varamadım. Ayrıca Rezaei de Lal Mohammad de bana nitelikli cinsel istismarda bulunuyordu. Uykum ağır olduğu için anlayamadım. Ağrım olunca fark ettim. Elimde delil olmadığı için polise gidemedim. Emin olmak için fermuarımın arasına kürdan ve ip koyuyordum. Sabah kalktığımda yerinde olmuyordu. Bu durum bir kaç kez tekrar etti. O zaman nitelikli cinsel istismara uğradığımın farkına vardım. Bana cinsel istismarda bulunduklarını anlatıp, dalga geçtikleri için gururum kırıldı. Bu nedenle ikisini de öldürdüm" dedi.

Daşmurat Nazari'nin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'ndaki muayenesinde, nitelikli cinsel istismar bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Daşmurat Nazari, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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