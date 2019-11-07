HABER

Çifte cinayet zanlısı 13 yaşındaki çocuk, bacakları bağlıyken yalınayak polisin elinden kaçtı, ertesi gün bulundu

07.11.2019 11:05 | Son Güncelleme

ABD'de Kuzey Carolina eyaletinde, iki kişiyi öldürmekle suçlanan 13 yaşındaki bir çocuk mahkemede binasında polislerin elinden kaçtıktan bir gün sonra bulundu.

Çifte cinayet zanlısı 13 yaşındaki çocuk, bacakları bağlıyken yalınayak polisin elinden kaçtı, ertesi gün bulundu

ABD'de Kuzey Carolina eyaletinde iki kişiyi öldürmekle suçlanan 13 yaşındaki bir çocuk, adliye binasında polislerin elinden kaçtıktan bir gün sonra bulundu.

Lumberton polis yetkilileri, Jericho W. adlı zanlının mahkeme binasından Salı günü öğlen 12.10'da kaçtığını söyledi.

Bacaklarında kelepçe olan ve yalınayak kaçan çocuğu bulmak için başlatılan operasyona helikopterler de katıldı.

Annesinin yanında bulundu

Jericho W. Çarşamba gecesi annesi Nikki Jacobs'ın yanında bulundu. Jacobs, "Oğlumu arabamla polise götürüyordum" dedi.

Annesinin "küçüklüğünden beri sorunlu bir çocuktu" dediği Jericho'nun adliye binasından kaçtıktan sonra bir bisiklet bularak amcasının evine gittiği belirtiliyor.

Jericho W, geçen ay evlerinde ölü bulunan iki kardeşin ölümünden sorumlu tutuluyor.

Olaydan iki gün sonra Jericho W ve Derrick Hunt adlı 19 yaşındaki bir kişi hakkında cinayet davası açılmıştı. Jericho W. hakkında silahlı soygun suçlaması da var.

Adliyeden kaçtıktan sonra polis Jericho W.'nin tehlikeli olduğu uyarısında bulunmuş ve yakalanması için kent halkından yardım istemişti.

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
Lufthansa kabin görevlileri greve başladıLufthansa kabin görevlileri greve başladı
Senatörlerden Pompeo'ya Mektupla Türkiye'ye Yaptırım ÇağrısıSenatörlerden Pompeo'ya Mektupla Türkiye'ye Yaptırım Çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Iraklı çobanlar Bağdadi'nin gömüsünü yağmaladı

Iraklı çobanlar Bağdadi'nin gömüsünü yağmaladı

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'dan kritik Türkiye açıklamaları

Almanya'dan kritik Türkiye açıklamaları

ABD F-16’sı yanlışlıkla bomba bıraktı

ABD F-16’sı yanlışlıkla bomba bıraktı

Trump'tan Netanyahu'nun Beyaz Saray kulisine rest

Trump'tan Netanyahu'nun Beyaz Saray kulisine rest

Yeni düzenleme: İmamlara dil şartı geliyor!

Yeni düzenleme: İmamlara dil şartı geliyor!

Altın madeni işçilerini taşıyan konvoya saldırı

Altın madeni işçilerini taşıyan konvoya saldırı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.