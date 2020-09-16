Çifte cinayetin şüphelileri yakalandı! Bir kişiyi daha öldürmek için plan yapmışlar

Alaplı-Akçakoca yolu arasında bulunan Kavukkavla bölgesinde geçen ay meydana gelen olayda, iddiaya göre otomobili ile yol kenarında duran Yavuz Beşikçi'ye, yanında duran taksiden ateş edildi. Olayda, Yavuz Beşikci ve yanında bulunan Emine Aslan hayatını kaybetti. Polis ve jandarma ekipleri, olayın ardından durdurdukları takside bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taksi sürücüsü Z.H. ve yanında bulunan C.H. ile S.T. tutuklandı.

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetin planlı olarak işlendiğini tespit ederek soruşturmasını genişletti. Jandarma ekipleri Sakarya'da 5 ayrı adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler A.K., S.T. ve Y.K. ifadeleri alınmak üzere Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

BİR KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRMEYİ PLANLADIKLARI İDDİA EDİLİYOR

Şüphelilerin başka birini daha öldürmek için plan yaptıkları iddia edildi. Şüphelilerin Ereğli ilçesine gelerek öldürecekleri kişi için keşif yaptıkları, cinayeti işleyecekleri bölgeye otomatik silahlar gizledikleri, cinayeti işledikten sonra olay yerine yakın deniz kıyısına giderek jet ski ile kaçmayı planladıkları belirlendi. Sakladıkları silah ve kullanacakları jet ski ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

