Çifte maske daha iyi koruyor mu?

Peki çifte maskenin bir yararı var mı?Koronavirüs mutasyonları nedeniyle vaka sayıları yeniden tırmanışa geçerken pandemiye karşı çetin mücadele devam ediyor. Pek çok ülkede kısıtlama önlemleri sertleştirildi, kamusal alanda rengarenk kumaş maskeler yerine cerrahi ve medikal maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Ancak sokaklarda cerrahi maskeyle yetinmeyip iki maske üst üste takanların sayısı da giderek artıyor. Genelde cerrahi maskenin üzerine gündelik kumaş maske takıldığı görülüyor.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de çifte maske tercih edenlerden. Harris'in ikinci doz aşısını olurken çekilen fotoğrafında cerrahi maske üzerine siyah bir başka maske daha taktığı görülüyor.

Başkan Joe Biden'ın Ulaştırma Bakanlığına atadığı Pete Buttigieg ve eşi Chasten Buttgieg'in de Twitter'da paylaştıkları selfie'de çifte maskeyi tercih ettikleri görülüyor.

Peki çifte maske gerçekten daha iyi koruyor mu yoksa bu bir aşırı titizlik göstergesi mi? Bilim insanları, özellikle kalabalık alanlarda, uçak yolculuğu gibi kapalı alanda uzun süre kalınması gerektiğinde ve risk grubunda cerrahi maske üzerine kumaş gündelik maske takmanın korumayı artırabileceği görüşünde.