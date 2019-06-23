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Çifte minare leyleklerin yuvası oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 14:40 | Son Güncelleme

Iğdır'ın Melekli beldesindeki Hüseyin Camisi'nin çifte minaresinde yuva kuran leylekler, ilgi görüyor - Belde sakinlerinden Sabahattin Ertantaş: - "Bu yuvalarda yavrularını büyüten leylekler, çifte minareli camimizin de aziz misafirleridir, biz onları çok seviyoruz"

Iğdır merkeze bağlı Melekli beldesinde bulunan Hüseyin Camisi'nin iki minaresi, leyleklerin yuvası oldu.

Kentin sembolü haline gelen leylekler, her yaz elektrik direkleri, ağaçlar, cami kubbeleri ve minarelerinde yuva yapıyor.

Yöre halkınca "hacı leylek" olarak adlandırılan leylekler, yuvalarıyla kente ayrı bir renk katıyor.

Melekli beldesindeki Hüseyin Camisi'nin çifte minarelerinde yuva kuran leylekler de vatandaşların ilgi odağı oldu.

Belde sakinlerinden Sabahattin Ertantaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır leyleklerin Hüseyin Camisi'nin minarelerine yuva yaptığını söyledi.

Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen leyleklere kimsenin zarar vermediğini belirten Ertantaş, "Eskiden leylekler kışın sıcak yerlere göç ediyorlardı ama şimdi bu leylekler yaz kış buradalar. Bu yuvalarda yavrularını büyüten leylekler, çifte minareli camimizin de aziz misafirleridir, biz onları çok seviyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cami doğal yaşam ığdır Leylekler

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