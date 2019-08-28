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Çifte sıcakta "Ekmek" mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 11:16 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, kışın bozulan yollar kara yolları ekipleri tarafından 35 derece hava ve 150 derecelik asfalt sıcaklığında, onarılmaya devam ediliyor.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, kışın bozulan yollar kara yolları ekipleri tarafından 35 derece hava ve 150 derecelik asfalt sıcaklığında, onarılmaya devam ediliyor. Çifte sıcak altında ekmek paralarını kazanan işçiler, zaman zaman soğuk suları baş aşağı dökerek serinliyor.
Türkiye genelinde bu yıl kışın en sert geçtiği yerlerden biri Bingöl’ün Karlıova ilçesi olmuştu. Kışın yoğun kar yağışlı ve sert geçmesiyle birlikte bazı yollarda da bozulma meydana geldi. O yollar Kara yolları Elazığ 8. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 84’üncü Şube Şefliği tarafından tek tek tespit edilerek büyük bir bölümü yeniden asfaltlanıp onarıldı. Kara yolları işçileri 35 dereceyi geçen hava ve 150 derecelik asfalt sıcaklığına rağmen yoğun bir şekilde mesai yapmayı sürdürüyor.
Bingöl- Karlıova Kara yolu 30’uncu kilometresinde bozulan alanlara sıcak asfaltı kürek kullanarak serpen işçiler, hava ve asfalt sıcaklığı nedeniyle zaman zaman soğuk suyu baş aşağı dökerek serinliyor.
12 yıldır Kara yollarında görev yapan ve her yaz kavurucu sıcakta çalıştıklarını anımsatan Halim Bircan,"Bölgemizde kış aylarının çetin geçmesinden dolayı tahrip çok fazla oluyor. Biz de yaz aylarında yollarda bakım ve onarım işlerini yapıyoruz. Sabah 07:00 de işe başlıyoruz. 150 derece olan asfaltı yola getiriyoruz. Şu an yaklaşık 30-35 derece sıcaklıkta da çalışıyoruz. Arkadaşlar yorulduğunu zaman, sıcaktan bunaldığı zaman suyu kafalarına döküyor. Bu şekilde serinliyorlar” dedi.
17 yıldır silindir operatörü olan Ramazan Alagöz ise, imkanlarının iyi olduğunu ama atmosfer olarak zor şartlar altında çalıştıklarını aktardı.
Asfaltlama da çalışanlardan Mehmet Bircan ise, “Evimize ekmek götürmek, çocuklarımızı iyi okutmak için 40 dereceye yakın hava sıcaklığında asfaltta çalışıp, yolların yama işlemini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çifte sıcakta "Ekmek" mesaisi

Çifte sıcakta "Ekmek" mesaisi

Çifte sıcakta "Ekmek" mesaisi

Çifte sıcakta "Ekmek" mesaisi

Çifte sıcakta "Ekmek" mesaisi

Çifte sıcakta "Ekmek" mesaisi

Çifte sıcakta "Ekmek" mesaisi

Çifte sıcakta "Ekmek" mesaisi

Çifte sıcakta "Ekmek" mesaisi

Çifte sıcakta "Ekmek" mesaisi

Çifte sıcakta "Ekmek" mesaisi

Çifte sıcakta "Ekmek" mesaisi

Çifte sıcakta "Ekmek" mesaisi

Çifte sıcakta "Ekmek" mesaisi

Çifte sıcakta "Ekmek" mesaisi

Çifte sıcakta "Ekmek" mesaisi

Çifte sıcakta "Ekmek" mesaisi

Çifte sıcakta "Ekmek" mesaisi

Çifte sıcakta "Ekmek" mesaisi
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