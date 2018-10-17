Çifte Vatandaş Türk’ün Avusturya Vatandaşlığı İptal Edildi

Avusturya Yüksek İdari Mahkemesi, Avusturya vatandaşı olduktan sonra yasadışı bir şekilde tekrar Türk vatandaşlığını da alan bir Türkiye kökenlinin Avusturya vatandaşlığının iptalini onadı. Ülkede böylece ilk kez bir kişinin Avusturya vatandaşlığı iptal edilirken, mahkeme bu kararla benzer konumda diğer çifte vatandaş Türklerin Avusturya vatandaşlıklarının iptali için de yolu açmış oldu.

Konuyla ilgili tartışmalar geçen yıl Türkiye’deki anayasa değişikliği referandumu için seçim sürecinde başlamış, referandumdan kısa bir süre önce kimliği belirsiz bir kaynağın, Avusturya için geçerli seçmen listesini yetkililere ilettiği öğrenilmişti.

Ülkede yaşayan Türkiye kökenlilerin yüzde 72’sinin ‘evet’ oyu kullanmasına sert tepki veren Avusturya hükümeti 16 Nisan 2017’de gerçekleşen referandumundan hemen sonra, oy kullanan çifte vatandaşlara yönelik bir dizi yaptırım planladığını ve yasalara aykırı olmasına rağmen oy kullanan çifte vatandaşların Avusturya vatandaşlıklarının iptal edileceğini duyurdu.