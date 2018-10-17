Çifte Vatandaş Türk’ün Avusturya Vatandaşlığı İptal Edildi

Avusturya Yüksek İdari Mahkemesi, Avusturya vatandaşı olduktan sonra yasadışı bir şekilde tekrar Türk vatandaşlığını da alan bir Türkiye kökenlinin Avusturya vatandaşlığının iptalini onadı. Ülkede böylece ilk kez bir kişinin Avusturya vatandaşlığı iptal edilirken, mahkeme bu kararla benzer konumda diğer çifte vatandaş Türklerin Avusturya vatandaşlıklarının iptali için de yolu açmış oldu.
Konuyla ilgili tartışmalar geçen yıl Türkiye’deki anayasa değişikliği referandumu için seçim sürecinde başlamış, referandumdan kısa bir süre önce kimliği belirsiz bir kaynağın, Avusturya için geçerli seçmen listesini yetkililere ilettiği öğrenilmişti.
Ülkede yaşayan Türkiye kökenlilerin yüzde 72’sinin ‘evet’ oyu kullanmasına sert tepki veren Avusturya hükümeti 16 Nisan 2017’de gerçekleşen referandumundan hemen sonra, oy kullanan çifte vatandaşlara yönelik bir dizi yaptırım planladığını ve yasalara aykırı olmasına rağmen oy kullanan çifte vatandaşların Avusturya vatandaşlıklarının iptal edileceğini duyurdu.
Referandumda Avusturya’da kurulan toplam 134 sandıkta 52 bin 733 kişinin oy kullandığı saptanmıştı. Söz konusu listeden yola çıkan Avusturyalı yetkililer, oy kullanan yaklaşık 18 bin 500 kişinin çifte vatandaş olduğunu öne sürerek, konuyu incelemeye aldı ve ardından ilgili kişilere Türk vatandaşı olmadıklarını ispatlamaları yönünde uyarı yolladı.
Nüfus bilgilerini ulaştırmayanlara Avusturya vatandaşlığının iptali için dava açıldı.
Durumdan etkilenen ve Salzburg Eyalet İdari Mahkemesi tarafından vatandaşlığı iptal edilen bir kişi, Viyana’daki Yüksek İdari Mahkemeye temyiz başvurusunda bulundu. Ülkedeki en üst mahkemenin gizli çifte vatandaşlık davasında yurt dışı seçmen listelerini delil kabul etmesi ve temyizi geri çevirmesi sonrasında itiraz yolları kapandı.
Kararın emsal kabul edilmesi nedeniyle, önümüzdeki dönemde benzer konumda çok sayıda çifte vatandaş Türk vatandaşı Avusturya vatandaşlığını kaybedebilecek.
Mahkeme kararıyla vatandaşlığı kaybeden kişiler, uzun yıllardır ülkede yaşadıkları için sınır dışı edilmeden, süresiz oturma ve çalışma izni başvurusu yapma haklarına sahip olacak.
Avusturya yasaları, çifte vatandaşlığı sadece istisnai koşullarda onaylarken, Avusturya vatandaşı olmak için başvuran herkesin, önceki uyruğundan vazgeçmek zorunda olduğunu belirtiyor.
Almanya’da olduğu gibi, Avusturya ve çifte vatandaşlığın yasak olduğu birçok AB ülkesinde yaşayan vatandaşların bazılarının miras ve mülk edinme gibi konularda Türkiye’de sorun yaşamamak için, yaşadıkları ülkenin vatandaşlığını aldıktan sonra, yeniden Türk vatandaşı oldukları biliniyor.
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