HABER

Çifte Vatandaş Türk’ün Avusturya Vatandaşlığı İptal Edildi

17.10.2018 19:07 | Son Güncelleme

Avusturya Yüksek İdari Mahkemesi, Avusturya vatandaşı olduktan sonra yasadışı bir şekilde tekrar Türk vatandaşlığını da alan bir Türkiye kökenlinin Avusturya vatandaşlığının iptalini onadı

Çifte Vatandaş Türk’ün Avusturya Vatandaşlığı İptal Edildi

Avusturya Yüksek İdari Mahkemesi, Avusturya vatandaşı olduktan sonra yasadışı bir şekilde tekrar Türk vatandaşlığını da alan bir Türkiye kökenlinin Avusturya vatandaşlığının iptalini onadı. Ülkede böylece ilk kez bir kişinin Avusturya vatandaşlığı iptal edilirken, mahkeme bu kararla benzer konumda diğer çifte vatandaş Türklerin Avusturya vatandaşlıklarının iptali için de yolu açmış oldu.

Konuyla ilgili tartışmalar geçen yıl Türkiye’deki anayasa değişikliği referandumu için seçim sürecinde başlamış, referandumdan kısa bir süre önce kimliği belirsiz bir kaynağın, Avusturya için geçerli seçmen listesini yetkililere ilettiği öğrenilmişti.

Ülkede yaşayan Türkiye kökenlilerin yüzde 72’sinin ‘evet’ oyu kullanmasına sert tepki veren Avusturya hükümeti 16 Nisan 2017’de gerçekleşen referandumundan hemen sonra, oy kullanan çifte vatandaşlara yönelik bir dizi yaptırım planladığını ve yasalara aykırı olmasına rağmen oy kullanan çifte vatandaşların Avusturya vatandaşlıklarının iptal edileceğini duyurdu.

Referandumda Avusturya’da kurulan toplam 134 sandıkta 52 bin 733 kişinin oy kullandığı saptanmıştı. Söz konusu listeden yola çıkan Avusturyalı yetkililer, oy kullanan yaklaşık 18 bin 500 kişinin çifte vatandaş olduğunu öne sürerek, konuyu incelemeye aldı ve ardından ilgili kişilere Türk vatandaşı olmadıklarını ispatlamaları yönünde uyarı yolladı.

Nüfus bilgilerini ulaştırmayanlara Avusturya vatandaşlığının iptali için dava açıldı.

Durumdan etkilenen ve Salzburg Eyalet İdari Mahkemesi tarafından vatandaşlığı iptal edilen bir kişi, Viyana’daki Yüksek İdari Mahkemeye temyiz başvurusunda bulundu. Ülkedeki en üst mahkemenin gizli çifte vatandaşlık davasında yurt dışı seçmen listelerini delil kabul etmesi ve temyizi geri çevirmesi sonrasında itiraz yolları kapandı.

Kararın emsal kabul edilmesi nedeniyle, önümüzdeki dönemde benzer konumda çok sayıda çifte vatandaş Türk vatandaşı Avusturya vatandaşlığını kaybedebilecek.

Mahkeme kararıyla vatandaşlığı kaybeden kişiler, uzun yıllardır ülkede yaşadıkları için sınır dışı edilmeden, süresiz oturma ve çalışma izni başvurusu yapma haklarına sahip olacak.

Avusturya yasaları, çifte vatandaşlığı sadece istisnai koşullarda onaylarken, Avusturya vatandaşı olmak için başvuran herkesin, önceki uyruğundan vazgeçmek zorunda olduğunu belirtiyor.

Almanya’da olduğu gibi, Avusturya ve çifte vatandaşlığın yasak olduğu birçok AB ülkesinde yaşayan vatandaşların bazılarının miras ve mülk edinme gibi konularda Türkiye’de sorun yaşamamak için, yaşadıkları ülkenin vatandaşlığını aldıktan sonra, yeniden Türk vatandaşı oldukları biliniyor.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Trump’tan Suudi Arabistan’a DestekTrump’tan Suudi Arabistan’a Destek
Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması dahaDonald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

İlginizi Çekebilir

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak

Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha

Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha

Kırım'daki kanlı saldırıda şoke eden detaylar! Beyaz tshirt...

Kırım'daki kanlı saldırıda şoke eden detaylar! Beyaz tshirt...

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

Merakla beklenen porno araştırması: Sonuçları ne olacak?

Merakla beklenen porno araştırması: Sonuçları ne olacak?

CIA, Nuh'un Gemisi'ni mi arıyor?

CIA, Nuh'un Gemisi'ni mi arıyor?

Trump'ın uçağında korku dolu anlar!

Trump'ın uçağında korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.