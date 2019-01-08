HABER

Çifte vatandaşlığa sahip 2 kişi Mısır'da kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 01:04 | Son Güncelleme

Çifte vatandaşlığa sahip 2 kişi Mısır'da kayboldu

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı, Mısır’da, çifte vatandaşlığa sahip 2 kişinin kaybolduğunu bildirdi.
Bakanlık sözcüsü, yaptığı açıklamada, Alman-Mısır olmak üzere çifte vatandaşlığı olan 2 kişinin farklı zamanlarda kaybolduklarını belirterek, "Her iki vakayı da çok ciddiye alıyoruz." ifadesini kullandı. Sözcü, şu aşamada detaylı bilgi veremeyeceklerini ifade etti.
Alman haber ajansı DPA’ya göre, kayıp erkeklerden biri 18 yaşında ve Almanya’nın Giessen kentinde oturuyordu. DPA’ya açıklama yapan baba, oğlunun Mısır’da iç hatlarda Luksor’dan Kahire’ye uçmadan önce kaybolduğunu belirterek, "Üç hafta oldu oğlumdan hiçbir iz yok. Hala hayatta olup olmadığını kimse bilmiyor." dedi.
Kayıp diğer erkeğin ise 23 yaşında ve Almanya’nın Göttingen kentinde yaşadığı ifade edildi. Mısır’a giriş yaparken Kahire Havaalanı'nda gözaltına alınan bu kişinin nerede olduğu bilinmiyor. DPA, yerel kaynaklara dayandırarak, Mısır istihbarat teşkilatının genel merkezinde bulunabileceğini iddia etti.
İnsan Hakları İzleme Örgütüne (HRW) göre, insan hakları konusunda kötü üne sahip olan Mısır’da, geçen yılın ekim ayından beri avukat, insan hakları çalışanı ve eylemcisi olan en az 40 kişi tutuklandı veya ortadan kayboldu.

Röntgen filmlerinden öyle şeyler çıktı ki...Röntgen filmlerinden öyle şeyler çıktı ki...
İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!
Feci kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar varFeci kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alman vatandaşı Kayıp mısır

En Çok Okunan Haberler

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Bakanlık açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Bakanlık açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Kar fotoğrafı çekeyim derken canından oluyordu!

Kar fotoğrafı çekeyim derken canından oluyordu!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Feci kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Feci kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye hakkında dikkat çeken açıklama!

Erdoğan'dan Suriye hakkında dikkat çeken açıklama!

Dernekler Hakkında Önemli Hatırlatmalar

Dernekler Hakkında Önemli Hatırlatmalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.