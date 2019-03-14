"Çifte vergi" uygulamasının sona ermesi ihracatçıyı sevindirdi

DİYARBAKIR/ŞIRNAK (AA) - ÖZGÜR AYAYDIN/MEHMET DEMİRHAN - Irak'ta "çifte vergi" uygulamasının sona ermesi ihracatçının yüzünü güldürdü.

Irak Bakanlar Kurulunun 21 Kasım 2018'de aldığı, IKBY de dahil tüm sınır kapılarında tek vergi uygulamasına geçilmesi kararıyla artık Türk mallarına sadece İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda gümrük uygulanıyor.

Türk mallarının tek gümrükten geçerek Irak pazarına girmeye başladığı sistem, ihracatçının vergi yükünü ortalama yüzde 30 azaltacak.

- "Ticaret Bakanlığı büyük çaba sarf etti"

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Nevaf Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IKBY ile Bağdat yönetimi arasındaki sıkıntılar dolayısıyla Irak'ın kuzeyine tek gümrükle giren ürünlere, Bağdat ve diğer şehirlere geçişte ikinci bir gümrük vergisi uygulandığını söyledi.

Türk mallarından ikinci kez vergi alınmasının Irak ile ticareti olumsuz etkilediğini dile getiren Kılıç, ihracatçıların yaşadığı bu sıkıntının giderilmesi için Ticaret Bakanlığının da büyük çaba sarf ettiğini aktardı.