Çiftekavak Deresi'ndeki kirliliğin nedeni belirlendi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de merkeze bağlı 10 mahalleden geçen Çiftekavak Deresi'nde yaşanan kirliliğin nedeni belli oldu. Sondaj çalışması yürüten bir şirketin atıkları dereye bırakması sonucu meydana gelen kirlilikle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Merkeze bağlı Çiftekavak, Boğaz, Uzunköy, Topkaya, Çaycılar, Azaklı, Duzköy, Pehlivantaşı Gölgeli ve Kambursırt mahallelerinden geçen Çiftekavak Deresi'nde yaşanan çevre ve atık kirliliği, yöre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Bölgede yapımı süren yol ve tünel inşaatının atıklarının suya bırakıldığını ve bu nedenle çevre kirliliği yaşandığını öne süren mahalle sakinleri, derede yaşayan bütün canlıların öldüğünü söyledi. Atıklarla dere yüzeyinin beyaza büründüğü dikkat çekti. Çevreye yayılan kötü kokudan da rahatsızlık duyduklarını ifade eden vatandaşlar, sorumluların bulunmasını istedi.

FİRMA BELİRLENDİ, YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Rize Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, derede inceleme yaptı. İncelmemede, doğalgaz boru hattı için sondaj çalışması yürüten özel bir şirketin atıkları dereye bıraktığı belirlendi. Firma ile ilgili yasal işlem başlatıldı. Firmaya yapılan uyarıların ardından dere eski berrak haline döndü.