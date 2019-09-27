Çifteler katliamında 4 sanığa 3’er kez müebbet ve yağma suçundan 14’er yıl hapis

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde bir çiftlik evinde 3 kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili tutuklu yargılanan 4 sanık ‘kasten adam öldürmek’ suçundan 3’er kez müebbet hapis cezası, 14’er yıl ise yağma suçundan hapis cezası aldı.

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde hayvan alma meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu 3 kişinin öldürülmesi ile ilgili Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar S.S.(32), D.B.(69), E.Ç.(34), M. B.(30) ile cinayette hayatını kaybeden maktullerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Davada savunmalarını yapan sanıklar D.B., E.Ç. ve M. B., haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar S.S., D.B., E.Ç. ve M.B. 3’er kez müebbet, 14’er yıl ise ’yağma’ suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 8 Aralık 2017’de Çifteler ilçesinde meydana geldi. S.S.’ye ait çiftlik evinde, Balıkesir’in Susurluk ilçesinden hayvan almak için besihanesine gelen Efrahim Yıldız, Sedat Çam ve Seçkin Kantir’i çıkan tartışmada tabancayla ateş ederek öldürdü. S.S. ile olaya karıştıkları öne sürülen çiftlik çalışanları M.B., D.B. ve E.Ç., polis tarafından yakalanarak haklarında dava açılmıştı.



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