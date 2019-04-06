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Çifteler’de geçersiz oylar yeniden sayılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 17:11 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Eskişehir’in Çifteler ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarına yapılan itiraz İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildi.Eskişehir’in Çifteler ilçesindeki seçimlerde 4 bin 758 oy alan Cumhur İttifakı adayı Kadir Bıyık’ın sadece 8 oy gerisinde kalan Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Zehra Konakcı, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer ve belediye başkanlarından oluşan heyetle İlçe Seçim Kurulu’na geçtiğimiz günlerde itirazda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Eskişehir’in Çifteler ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarına yapılan itiraz İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildi.
Eskişehir’in Çifteler ilçesindeki seçimlerde 4 bin 758 oy alan Cumhur İttifakı adayı Kadir Bıyık’ın sadece 8 oy gerisinde kalan Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Zehra Konakcı, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer ve belediye başkanlarından oluşan heyetle İlçe Seçim Kurulu’na geçtiğimiz günlerde itirazda bulundu. İlçede 400 geçersiz oy olduğunu belirten CHP heyeti, Çifteler’deki seçimle ilgili İlçe Seçim Kurulu’na itiraz dilekçesi verirken, İlçe Seçim Kurulu yapılan itirazlara ret kararı vererek kabul etmedi. Bunun üzerine CHP heyeti durumu İl Seçim Kuruluna taşıma kararı almıştı. İlçe Seçim Kurulu’nda reddedilen CHP’nin talebi İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. İl Seçim Kurulu kararına göre Eskişehir’in Çifteler ilçesindeki geçersiz oylar yeniden sayılacak.

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