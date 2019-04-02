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Çifteler’deki 8 oyluk farka CHP’den itiraz

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 17:29 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarına itiraz geldi.Eskişehir’in Çifteler ilçesindeki seçimlerde 4 bin 758 oy alan Cumhur İttifakı adayı Kadir Bıyık’ın sadece 8 oy gerisinde kalan Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Zehra Konakcı, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer ve belediye başkanlarından oluşan heyetle İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

Çifteler’deki 8 oyluk farka CHP’den itiraz

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarına itiraz geldi.
Eskişehir’in Çifteler ilçesindeki seçimlerde 4 bin 758 oy alan Cumhur İttifakı adayı Kadir Bıyık’ın sadece 8 oy gerisinde kalan Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Zehra Konakcı, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer ve belediye başkanlarından oluşan heyetle İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. CHP heyeti, Çifteler’deki seçimle ilgili İlçe Seçim Kurulu’na itiraz dilekçesi verirken itirazlar İlçe Seçim Kurulu’nca karara bağlanarak kabul görmesi durumunda yeniden sayım yapılacak.
İtirazlar sonrasında açıklamalarda bulunan Milletvekili Utku Çakırözer, “Adayımız Zehra Konakçı 8 oy gibi çok az bir farkla kaybetmiş görünüyor. Ancak 400’den fazla geçersiz sayılmış oy var. Seçim kuruluna bakıldığında bu geçersiz oyların çoğu ile ilgili gerekçe yazılmamış. Biz itirazlarımızı yaptık. Kazanacağımıza inanıyoruz. Geçersiz oylar yeniden sayılmalı, hukuken hangisi doğruysa o yapılmalı” dedi.
“Adayımız Zehra Konakçı’nın kazanacağına inanıyoruz”
İtirazlar konusunda hukuken hangisi doğruysa onun yapılması gerektiğini söyleyen Çakırözer, “Biz adayımızın kazanacağına inanıyoruz. İtirazlarımızı yaptık. Geçersiz oylara yeniden bakılmalı. Geçersiz mi? Değil mi? Hukuken hangisi doğruysa o yapılmalı, geçersiz oylar yeniden sayılmalı” açıklamalarında bulundu.

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