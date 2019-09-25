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Çifti emniyet kemerleri hayata bağladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 14:55 | Son Güncelleme

Antalya’da otomobille yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanan çifti emniyet kemerleri hayata bağladı.Edinilen bilgiye göre kaza, 10.30 sıralarında Antalya-Burdur Karayolu Çubuk Beli mevkisinde meydana geldi.

Çifti emniyet kemerleri hayata bağladı

Antalya’da otomobille yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanan çifti emniyet kemerleri hayata bağladı.
Edinilen bilgiye göre kaza, 10.30 sıralarında Antalya-Burdur Karayolu Çubuk Beli mevkisinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan Mehmet Kapusuz (60) yönetimindeki otomobil, yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, UMKE, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Uçurumun dibindeki araçta sıkışan Mehmet Kapusuz ve eşi Ayşe Kapusuz (58) için ekipler seferber oldu. Ekipler otomobilin bulunduğu yere alt yoldan yaklaşık 500 metre yürüyerek ulaşabildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan çift, sedyeye alındı. Ekipler sedyeye aldıkları yaralıları zorlu yolculuğun ardından ambulansa ulaştırdı. Emniyet kemerleri sayesinde ölümden dönen Kapusuz çifti, ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çifti emniyet kemerleri hayata bağladı

Çifti emniyet kemerleri hayata bağladı

Çifti emniyet kemerleri hayata bağladı

Çifti emniyet kemerleri hayata bağladı

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