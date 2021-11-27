HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çifti, ölüm ayırdı! Her şey akşam yemeğinden sonra oldu

Çifti, ölüm ayırdı! Her şey akşam yemeğinden sonra oldu

27.11.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Erdek'te Aysun Verim (47) ile Ahmet Verim (48) çifti, iddiaya göre içtikleri sahte içkiden zehirlendi. Hastaneye kaldırılan Aysun kurtarılamayarak hayatını kaybederken, eşi Ahmet Verim'in tedavisi sürüyor.

Çifti, ölüm ayırdı! Her şey akşam yemeğinden sonra oldu

Olay, Erdek ilçesi kırsal Ocaklar Mahallesi’nde 25 Kasım Perşembe günü meydana geldi.

Yılbaşı için hazırlamışlar! Tonlarca ele geçirildiYılbaşı için hazırlamışlar! Tonlarca ele geçirildi

ÇİFT, AKŞAM YEMEĞİNDEN SONRA RAHATSIZLANDI

Çiftçilikle uğraşan Aysun ve Ahmet Verim çifti, iddiaya göre akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı. Ahmet Verim'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çiftten Aysun Verim dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AKŞAM YEMEĞİNDE SAHTE İÇKİ

Durumu ağır olan Ahmet Verim'in yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken; Verim çiftinin akşam yemeğinde kaçak olarak üretilen içki içtikleri iddia edildi.

2 kız çocuğu annesi Aysun Verim'in dün hayatını kaybettiği olay sonrası Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılıkça zehirlenmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği tespit edilen Aysun Verim'in cenazesi, kesin ölüm raporu için Balıkesir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (DHA)

Sahte alkol can aldıSahte alkol can aldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzde 60, yüzde 100! Taksiciler Odası Başkanı'ndan iki zam talebi birdenYüzde 60, yüzde 100! Taksiciler Odası Başkanı'ndan iki zam talebi birden
PARTNERSon dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar!Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar!
MSB duyurdu! BM'den Doğu Akdeniz’de dikkat çeken ziyaretMSB duyurdu! BM'den Doğu Akdeniz’de dikkat çeken ziyaret
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir sahte içki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Sevişme sahneleri paylaşıp nasihat verdi

Sevişme sahneleri paylaşıp nasihat verdi

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu: Vali de görecek, Erdoğan da görecek

Kılıçdaroğlu: Vali de görecek, Erdoğan da görecek

Yargıtaydan emeklileri ilgilendiren emsal zam kararı

Yargıtaydan emeklileri ilgilendiren emsal zam kararı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.