Çiftin hediye kavgası Sevgililer Günü’nü kana buladı

Bursa’da 14 Şubat Sevgililer Günü’nde karı koca, hediye alma yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bıçakla yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Samet Ş. (32) ile karısı Kübra Ş. (29) arasında 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hediye alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Samet Ş., mutfaktan aldığı bıçakla kendisine zarar vermeye başladı. Durumu fark eden Kübra Ş., eşinin elinden bıçağı almaya çalışırken kollarından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karnının 4 farklı yerinden kendisini bıçaklayan ağır yaralı Samet Ş. ile kollarından yaralı olan Kübra Ş., 112 ekipleri tarafından Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.



PARTNER Son noktayı koydu