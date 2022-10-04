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Çiftlerin en büyük konuşulmayan sorunu! Yatak odasında...

04.10.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel dürtünüzü azaltmanın ve sağlıklı bir ilişki sürdürmenin yolları var. Cinsel dürtünüz eşinizinkinden çok daha yüksekse, o zaman çift seks terapisine gitmek, eşinizle daha fazla uyum içinde olmanıza yardımcı olabilir. Serotonin cinsel istek üzerinde bir etkiye sahip olduğundan, SSRI'lar gibi anti-depresan ilaçlar da cinsel dürtüyü azaltmak için yararlıdır. Cinsel dürtüyü azaltmak için yapabilecekleriniz bunlarla sınırlı değil...

Çiftlerin en büyük konuşulmayan sorunu! Yatak odasında...

İster bekar olun ister bir ilişki içinde olun, çok yüksek bir cinsel dürtüye sahip olmak başa çıkmak zor olabilir. "Normal" bir cinsel dürtü diye bir şey olmasa da partnerinizle uyuşmuyorsa veya sizi günlük işlerden uzaklaştırıyorsa, cinsel dürtünüzü azaltmak isteyebilirsiniz.

İşte cinsel dürtünüzü azaltmanın birkaç yolu.

ÇİFT TERAPİSİ

Cinsel dürtünüzün eşinizinkinden çok daha yüksek olduğunu fark ettiyseniz, yalnız değilsiniz. Çiftlerin yaklaşık %80'i düzenli olarak cinsel istek uyuşmazlığı yaşar.

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Daha iyi iletişim kurmanın bir yolu, partnerinizle daha fazla uyum içinde olmanıza yardımcı olabilecek birlikte seks terapisine gitmektir. Seks terapisi, cinsellik ve yakınlık ile ilgili konulara odaklanan özel bir terapi şeklidir.

BİREYSEL SEKS TERAPİSİ

Bekar insanlar da yüksek bir cinsel dürtü için seks terapisinden yararlanabilir. İnsanların hayatlarında kontrol eksikliği hissettiklerinde aşırı derecede sekse odaklanabileceklerini ve bu sorunların seks terapisinde ele alınabilir.

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İLAÇ TEDAVİSİ

Tedavi size yardımcı olmazsa, doktorunuz seçici bir serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) ilacı almanızı önerebilir.

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ANTİ-ANDROJENLER

Testosteron etkisini bloke etmek için anti-androjenler kullanılabilir. En sık kullanılan antiandrojenler siproteron asetat, flutamide ve bicalutamide olarak sıralanabilir. Bu ilaçları tamamı hap şeklindedir ve her gün alınmaları gereklidir. Tabii ki doktorunuzun reçete etmesiyle bunları kullanabilirsiniz.


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