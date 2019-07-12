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Çiftlerin yeni gözdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 09:45 | Son Güncelleme

Ardahan’da son dönemde artan düğün dış çekimlerinin yeni adresi Çıldır ilçesinde bulunan Akçakale Adası oldu.Ardahan il sınırları içerisinde bulunan Akçakale Ada Şehri’de, muhteşem ada manzarasının göründüğü alan, gelin damatların gözdesi haline geldi.Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ikinci gölü olan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, farklı bir güzellik sunduğu yaz aylarında düğün fotoğrafçıları tarafından açık stüdyo olarak kullanılıyor.

Ardahan’da son dönemde artan düğün dış çekimlerinin yeni adresi Çıldır ilçesinde bulunan Akçakale Adası oldu.
Ardahan il sınırları içerisinde bulunan Akçakale Ada Şehri’de, muhteşem ada manzarasının göründüğü alan, gelin damatların gözdesi haline geldi.
Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ikinci gölü olan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, farklı bir güzellik sunduğu yaz aylarında düğün fotoğrafçıları tarafından açık stüdyo olarak kullanılıyor. Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden olan gölde çiftler, mutlu günlerini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekimi yaptırıyor.

10 bin yıllık tarihin izlerini taşıyor
Çıldır Gölü’nde bulunan "Akçakale Ada Şehri", diğer adıyla Alparslan Adası, doğal güzelliklerinin yanı sıra 10 bin yıllık tarihin de izlerini taşıyor. Antik kentte Neolitik dönemden günümüze pek çok mimari yapının kalıntılarını görmek mümkün. Çıldır Gölü ve Akçakale Adası kış aylarında olduğu gibi yaz aylarında da ziyaretçilerin ilgisini çekerken, evlenecek çiftler de düğün öncesi dış mekan fotoğraf çekimleri için bu tarihi yerleri kullanıyor.
Ardahan’da yaşayan Berivan ve Kadir Dede çifti dış çekim için kente yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Çıldır Gölü’ne geldi. Damat Kadir Dede, "Ardahan’ın göz bebeği Çıldır Gölü’nün dört bir etrafında fotoğraflarımızı çektirdik. Burası bizim için çok değerli, çok kıymetli tarihi ve turistik bir yer. Herkesi buraya bekliyoruz. Sadece düğün fotoğrafı için değil, buranın ‘Sarı’ balığını yemek için, Çıldır Gölü’nün etrafını gezmek için ve Akçakale Adası’nı görmek için her kesi buraya davet ediyoruz. Tüm Ardahanlıları ve tüm yerli ve yabancı turistleri buraya bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Van’dan geldiğini söyleyen Berivan Dede ise "Burası Van Gölü’nü aratmayan güzelliklere sahip. Çıldır Gölü’nü çok beğendim ve herkesi bu güzellikleri görmeye bekleriz" Dedi.

Çiftlerin yeni gözdesi

Çiftlerin yeni gözdesi

Çiftlerin yeni gözdesi

Çiftlerin yeni gözdesi

Çiftlerin yeni gözdesi

Çiftlerin yeni gözdesi

Çiftlerin yeni gözdesi

Çiftlerin yeni gözdesi

Çiftlerin yeni gözdesi

Çiftlerin yeni gözdesi

Çiftlerin yeni gözdesi

Çiftlerin yeni gözdesi

Çiftlerin yeni gözdesi

Çiftlerin yeni gözdesi

Çiftlerin yeni gözdesi

Çiftlerin yeni gözdesi

Çiftlerin yeni gözdesi
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