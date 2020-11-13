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  4. Çiftleşen sümüklüböceklerin görüntüsünü görenleri dehşete düştü

Çiftleşen sümüklüböceklerin görüntüsünü görenleri dehşete düştü

13.11.2020 11:52 | Son Güncelleme:
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Genelde yağmur sonrası ortaya çıkan sümüklüböcekleri görmeyen yoktur. Kendi halinde sakin sakin ilerleyen sümüklüböceklerin çiftleşme anı görenleri dehşete düşürdü.

Sümüklüböceklerin çiftleşme anının videosunu izlediğinizde, dünyadaki en tuhaf canlının onlar olduğunu düşüneceksiniz.

Reddit kullanıcısı bir kadın verandasında çiftleşen sümüklüböcekleri görünce onları videoya çekti. Çektiği videoyu paylaşan kadın, o anların dehşet verici olduğunu söyledi.

Yılan gibi birbirine dolanan sümüklü böceklerin altından sarkan akışkan görünümlü saydam şey ise erkek sümüklüböceğin cinsel organı. Çift cinsiyetli olan sümüklüböcekler, birbirlerine kur yaparak çiftleşirler. O saydam doku sayesinde sümüklüböcekler arasından yumurta geçişi gerçekleşir.

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Sümüklüböceklerde çiftleşmeye giriş olarak açıkça tanımlanan kur yapma gerçekleşir. Niyetli çiftler, bir partnerin ok kesesinden aşk okunun ateşlenmesiyle -telum amoris- uyarılır. Bu ok, heyecanlı birleşme hareketiyle diğerinin derisine saplanır. Her partner ateşleyebilir ve bir ok alabilir. Çiftleşme, her partnerin sperm kesesinden bir miktar sperm alışverişi ile birkaç saat sürebilir.

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