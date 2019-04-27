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Çiftliğe giren köpekler 4 koyunu telef etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 16:37 | Son Güncelleme

 KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, çiftliğe giren köpekler 4 koyunu telef etti, 3 koyunu da yaraladı.

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, çiftliğe giren köpekler 4 koyunu telef etti, 3 koyunu da yaraladı.

Darıca'da dün gece, Piri Reis Mahallesi’nde yaşayan Hacı Kemal Öztanık’a ait çiftliğe giren başıboş köpekler, sürüdeki 4 koyunu telef edip, 3’ünü de ısırarak yaraladı. Öztanık, telef olan hayvanları gömerken, yaralı hayvanların tedavisi için ise veteriner çağırdı.

Hacı Kemal Öztanık, önceki gün de etrafı tel örgülerle çevrili çiftliğine toprağı kazarak girdiğini belirttiği başıboş köpeklerin 7 Afrika keçisini daha telef ettiğini söyledi.

Kocaeli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adil Türkan ise başıboş köpeklerin bölgedeki çiftliklere zaman zaman saldırdığını, hayvan yetiştiricilerinin zarara uğradığını belirterek, yetkililerin bu konuda önlem almalarını istedi.

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