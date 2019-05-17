Çiftliğe yıldırım düştü: 4 büyükbaş hayvan öldü

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, Hüseyin Kaya'ya ait besi çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan öldü.

İlçenin Hacıosman Mahallesi'nde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur sırasında, Hüseyin Kaya'ya ait besi çiftliğine yıldırım düştü. Çiftlikte bulunan 2 inek ve 2 boğa yıldırım düşmesi sonucu öldü. Durumu fark eden çiftlik sahibi Hüseyin Kaya, yaşanan olay sonrası büyük üzüntü yaşadı. Büyükbaş hayvanların değerinin 60 bin lira olduğu belirtildi.

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