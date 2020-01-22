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  4. Çiftliğin tel örgülerine asılı Atatürk posterini indirmek istediler

Çiftliğin tel örgülerine asılı Atatürk posterini indirmek istediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bir çiftliğin bahçe duvarındaki tel örgülere vidayla asılı olan Atatürk posteri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çıkarılmak istendi.

Çiftliğin tel örgülerine asılı Atatürk posterini indirmek istediler

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bir çiftliğin bahçe duvarındaki tel örgülere vidayla asılı olan Atatürk posteri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çıkarılmak istendi. Posteri yeniden yerine takan çiftlik sahibi Atakan Gedikoğlu'nun haber vermesi üzerine jandarma, inceleme başlattı.
Kaş'a bağlı Sarılar Mahallesi Çamlı Boğaz mevkisi D-400 karayolu kıyısındaki çiftliğin bahçe duvarındaki tel örgülere, çiftlik sahibi Atakan Gedikoğlu tarafından 29 Ekim 2019 tarihinde büyük bir Türk bayrağı ile Atatürk posteri yerleştirildi. Özel yapım olan bayrak ve Atatürk posteri tel örgülere vidalarla sabitlendi.
Atatürk posteri dün sabaha karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yerinden sökülmek istendi. Durumu fark eden Atakan Gedikoğlu, jandarmaya haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Atatürk posterini yeniden yerine asan Atakan Gedikoğlu, "21 Ocak günü, sabaha karşı çiftliğimdeki köpekler havlamaya başladı. Megafonla 'kim var, ne yapıyorsunuz' diye bağırdım. Köpekleri o yöne yönlendirdim. Sabah Kaş'a gitmek için aracımla çıkarken, Atatürk posterinin üstteki ve yandaki vidasının çıkarıldığını gördüm. İki vidayı zorlamışlar ama çıkaramamışlar. Atatürk posteri duvarın üstüne düşmüş vaziyette duruyordu. Sanırım köpeklerden korkup, kaçmışlar. Atatürk posterinin tamamını indirememişler. Jandarmaya haber verdim. Yapılan incelemenin ardından hemen yerine taktım. Daha önce de çiftliğin bazı çitlerini kırdılar. Bu bölgede ya bana düşman biri veya birileri var ya da Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı birileri var. Ben bu posteri ve bayrağı bir asker çocuğu olarak, bu vatana borcum olarak astım. D-400 karayolunun hemen kıyısına astım ki gelen geçen görsün. Çocuklarımız, vatandaşlarımız Atatürk'ü bir kez daha hatırlasın diye astım" dedi.
Gedikoğlu, Kaş Jandarma Komutanlığı'nın tutanak tuttuğunu da belirtti.

FOTOĞRAFLI

Çiftliğin tel örgülerine asılı Atatürk posterini indirmek istediler

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