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Çiftlik Bank benzeri dolandırıcılık sistemi kurduğu iddiasıyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 16:34 | Son Güncelleme

Hopa ilçesinde kamuoyunca "Çiftlik Bank" olarak bilinen dolandırıcılık sisteminin benzerini kurduğu öne sürülen zanlı yakalandı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde "Çiftlik Bank" benzeri bir dolandırıcılık sistemi kurduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği gelen ihbarın değerlendirilmesi sonucu, kamuoyunca "Çiftlik Bank" olarak bilinen dolandırıcılık sisteminin benzeri bir sistem kuran ve yurt dışına kaçmaya çalışacağı öğrenilen Fons şirketler grubu sahibi T.B'nin, ilçede kaldığı otelde yapılan operasyon sonucu yakalandığı belirtildi.

Şüphelinin yapılan aramasında T.H. adına düzenlenmiş sahte kimlik, iki banka kartı, laptop, harddisk ve USB belleğin ele geçirildiği aktarılarak, gözaltına alınan zanlının adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

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Artvin

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