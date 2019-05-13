"Çiftlik Bank" davası

İSTANBUL (AA) - Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 11'i tutuklu 48 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması başladı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 11 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, çok sayıda mağdur da hazır bulundu.

Duruşma, mağdurların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11'i tutuklu, 7'si firari toplam 48 kişi şüpheli, 3 bin 762 kişi de müşteki olarak yer alırken, şüphelilerden 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.

Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan on dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.