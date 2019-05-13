HABER

"Çiftlik Bank" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 11:07 | Son Güncelleme

Aralarında sistemin kurucusu firari şüpheli Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 48 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması başladı

İSTANBUL (AA) - Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 11'i tutuklu 48 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması başladı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 11 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, çok sayıda mağdur da hazır bulundu.

Duruşma, mağdurların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

- Sanıklara rekor hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11'i tutuklu, 7'si firari toplam 48 kişi şüpheli, 3 bin 762 kişi de müşteki olarak yer alırken, şüphelilerden 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.

Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan on dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 23 sanığın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 sanık hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Kayıp gazeteciyi arama çalışmaları yeniden başladıKayıp gazeteciyi arama çalışmaları yeniden başladı
ABD’de 3 Tür’e Ellis Adası Şeref Madalyası verildiABD’de 3 Tür’e Ellis Adası Şeref Madalyası verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Adalet Sarayı Çiftlik Bank dava

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'dan duygusal Anneler Günü mesajı! Kızı Liya'nın fotoğrafını paylaştı

Tarkan'dan duygusal Anneler Günü mesajı! Kızı Liya'nın fotoğrafını paylaştı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta hain saldırı: 3 korucu yaralı

Şırnak'ta hain saldırı: 3 korucu yaralı

Adana'da polisin şehit edildiği saldırıyı organize eden Faruk Dursun yakalandı

Hain saldırıyı organize etmişti! Özel ekip tarafından yakalandı

İzmir İl Sağlık Müdürü Salnur, görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Suyun altında elektrik üretti

Suyun altında elektrik üretti

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den İstanbul zirvesi!

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz mesajı

Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.