"Çiftlik Bank" davası

İSTANBUL (AA) - Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 11'i tutuklu 48 sanığın yargılandığı davada, 59 mağdurun beyanı alındı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 11 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, 59 mağdur da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, 16'sı işitme ve konuşma engelli olan toplam 59 mağdurun beyanlarını aldı.

İşaret dili bilen tercüman aracılığıyla beyanda bulunan mağdur Ali Hayrık, işitme ve konuşma engelli olduğunu belirterek, televizyonlarda gördüğü ilanlar üzere sisteme 30 bin lira yatırdığını, 8 bin lirasını geri alabildiğini, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Mağdur Davut Gürbüz de sisteme 150 bin lira yatırdığını, 50 bin lirasını geri aldığını, alamadığı 100 bin lirası için sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Salih Atabey de sisteme yatırdığı 600 bin liradan 150 bin lirasını geri aldığını ancak 450 bin lirasını alamadığını dile getirdi.

Söz verilen diğer mağdurlar da yatırdıkları paraların bir kısmını alamadıkları için mağdur olduklarını belirterek, sanıklardan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, mağdur beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

