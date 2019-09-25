Çiftlik Bank davası: 'Adresi bilmiyorsanız Uruguay'da nasıl bulacağız'

Müşteki Orhan Çabalar, sisteme 2017 yılında 35 bin TL civarında para yatırdığını, 4 bin lirasını geri alabildiğini belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Müşteki Serdar Başkan, 60 bin TL para yatırdığını, 20 bin TL'sini geri aldığını, müşteki Kezban Gider Sağlık da bir kısmını aldığı borçlar ile birlikte toplamda 162 bin TL alacaklı olduğunu söyledi. Her iki müşteki de sanıklardan şikayetçi olduklarını söylediler.

Kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 5'i firari 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının bugün görülen 8. duruşmasına Düzgün Genç, Cudi Cumhur Yurdakul, Savaş Yıkılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 tutuksuz sanık ile 10 müşteki ve tarafların avukatları katıldı.

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - KURUCUSU Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 5'i firari 48 sanıklı Çiftlik Bank davasına devam edildi. Firari sanık Osman Naim Kaya'nın avukatı müvekkilinin Uruguay'da işlediği bir suç nedeni ile ev hapsinde tutulduğunu belirterek 'istinabe' yoluyla ifadesinin alınmasını istedi. Mahkeme Başkanı, avukattan Kaya'nın adresini sordu. Avukat adresi bilmediğini beyan edince Başkan, "Adresi bilmiyorsanız Uruguay'da nasıl bulacağız" dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında bir kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3.762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor.

Mahkeme, sanıkların gayrimenkulleri ve araçları dahil malvarlıkları üzerindeki tüm tedbir kararlarının kaldırılması talebini reddetti. Mahkeme ayrıca adli kontrol hükümlerinin kaldırılması yönündeki talepleri de reddederek duruşmayı erteledi.

Dosyanın firari sanıklarından Osman Naim Kaya'nın Avukatı Tuğrul Güre, müvekkilinin Uruguay'da işlediği bir suç nedeni ile ev hapsinde tutulduğunu belirterek, istinabe yolu ile ifadesinin alınmasını talep etti.

11 SANIK TUTUKLU 7 SANIK FİRARİ

30 şüpheli hakkında da, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava kapsamında 11 sanık tutuklu bulunuyor. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise firari.

132 BİN KİŞİDEN 1.1 MİLYAR LİRA TOPLAMIŞ

Şüphelilerin 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para topladığı, toplanan bu paranın 687 milyon 838 bin 995 lirasının katılımcılara geri ödendiği belirtiliyor.

