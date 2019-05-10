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Çiftlik Bank davası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 11:41 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - KURUCUSU Mehmet Aydın'ın firari olduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ilk duruşması başladı.

Yüksel KOÇ - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - KURUCUSU Mehmet Aydın'ın firari olduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ilk duruşması başladı. Basın mensupları ve izleyiciler yer olmadığı gerekçesi ile duruşma salonuna alınmadı. SANIKLAR VE AVUKATLARIN DIŞINDA KİMSE DURUŞMAYA ALINMADI Kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 7'si firari, 11'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasında ilk duruşmaya başlandı. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına başlandı. Duruşma salonunun bulunduğu koridora tutuksuz sanıklar ve avukatların dışında kimsenin girişine izin verilmiyor. 11 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlarının katıldığı ilk duruşmaya sanıkların kimlik tespiti ile başlandığı öğrenildi. Mahkeme Başkanı Melih Osmançavuşoğlu, duruşma salonunda yer olmadığını gerekçe göstererek basın mensuplarını duruşmaya almadı. İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3 bin 762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3 bin 762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor. 11 SANIK TUTUKLU 7 SANIK FİRARİ 30 şüpheli hakkında da, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava kapsamında 11 sanık tutuklu bulunuyor. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise firari. 132 BİN KİŞİDEN 1.1 MİLYAR LİRA TOPLAMIŞ Şüphelilerin 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para topladığı, toplanan bu paranın 687 milyon 838 bin 995 lirasının katılımcılara geri ödendiği belirtiliyor.

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