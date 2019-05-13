Çiftlik Bank davası devam ediyor

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava öncesi adliye önünde açıklama yapan Emsal Akhan, Çiftlik Bank'a 24 bin lirasını kaptırdığını söyleyerek, “5 bin 800 lira kadar bir miktarını bir buçuk ay kadar süre içerisinde peyderpey aldım. Ondan sonra zaten patlak verdi" dedi.
“SANATÇILARIN DESTEK VERDİĞİNİ GÖRÜNCE KANDIK"
Nasıl dolandırıldığını anlatan Akhan, “Eşimiz, dostumuz, çevremizdeki arkadaşlarımız girmişler sistemin içerisine. Onlarla görüş alışverişi yaptık. Sonra şarküterilere gittim baktım. Oradaki arkadaşlara sordum. 'Sıkıntı olur mu' diye sordum. 'Olmaz' dediler. Güven verdiler. Sosyal medyadan açılış programları, Konya'da, Bursa'da, Tekirdağ'daki açılışlarını izledik. Güven verdi. Basından, reklamlar, sanatçı arkadaşların, inandığımız, güvendiğimiz sanatçıların da onlara destek verdiğini görünce bizler de bir güven almış olduk. Kandık" diye konuştu.
“YAPACAĞINI YAPTILAR, POSASI BİZE KALDI"
Akhan, “Sistem üzerinde zaten ayda 5 bin liraya yakın para alıyorduk. 18 ay mı, 2 yıldan beri mi sistem devam ediyormuş, biz sonlarına denk geldik. Sonlarına doğru gelince de patlak verdi. Zaten adamlar kesesini doldurmuşlar, alt yapıyı oluşturmuşlar, yapacağını yapmışlar. Posası da bize kaldı. Ben 24 bin lira 5 bin çektim, 5 bin lira da faiz ile birlikte 29 bin liraydı. Aldığım 5 bin lira faize gitti, anaparayı kaptırmış oldum" ifadelerini kullandı.
“PİŞMANIM"
Pişman olduğunu söyleyen Akhan, “Şu anki aklım olsa bir daha böyle bir işin içine girişmem. Girişecek olanlara da tavsiye etmem. Şimdi 'Sütbank', 'Kaşarbank' ve benzeri sistemler başladı. Benim tavsiyem, sakın ola ki böyle bir sistemin içine girmesinler" dedi.
“PARALARI İKİYE KATLAYACAKLARINI VAAT ETTİLER"
Derya Köse ise, “10'dan fazla arkadaşım mağdur. Sistem devam ettiği sürece paralarını ikiye katlayacaklarını vaat ettiler. 50 bin lira yatırıp, 5 bin lira alan da var, 30 bin lira alan da var" diye konuştu.
SANIKLARA REKOR HAPİS İSTEMİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11'i tutuklu, 7'si firari toplam 48 kişi şüpheli, 3 bin 762 kişi de müşteki olarak yer alırken, şüphelilerden 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.
Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan on dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
İddianamede, 23 sanığın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 sanık hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Kaynak: AA
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