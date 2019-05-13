HABER

Çiftlik Bank davası devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

Kurucusu Mehmet Aydın'ın firari olduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ikinci duruşması devam ederken mağdurlar nasıl dolandırıldığını anlattı.

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava öncesi adliye önünde açıklama yapan Emsal Akhan, Çiftlik Bank'a 24 bin lirasını kaptırdığını söyleyerek, “5 bin 800 lira kadar bir miktarını bir buçuk ay kadar süre içerisinde peyderpey aldım. Ondan sonra zaten patlak verdi" dedi.

“SANATÇILARIN DESTEK VERDİĞİNİ GÖRÜNCE KANDIK"

Nasıl dolandırıldığını anlatan Akhan, “Eşimiz, dostumuz, çevremizdeki arkadaşlarımız girmişler sistemin içerisine. Onlarla görüş alışverişi yaptık. Sonra şarküterilere gittim baktım. Oradaki arkadaşlara sordum. 'Sıkıntı olur mu' diye sordum. 'Olmaz' dediler. Güven verdiler. Sosyal medyadan açılış programları, Konya'da, Bursa'da, Tekirdağ'daki açılışlarını izledik. Güven verdi. Basından, reklamlar, sanatçı arkadaşların, inandığımız, güvendiğimiz sanatçıların da onlara destek verdiğini görünce bizler de bir güven almış olduk. Kandık" diye konuştu.

“YAPACAĞINI YAPTILAR, POSASI BİZE KALDI"

Akhan, “Sistem üzerinde zaten ayda 5 bin liraya yakın para alıyorduk. 18 ay mı, 2 yıldan beri mi sistem devam ediyormuş, biz sonlarına denk geldik. Sonlarına doğru gelince de patlak verdi. Zaten adamlar kesesini doldurmuşlar, alt yapıyı oluşturmuşlar, yapacağını yapmışlar. Posası da bize kaldı. Ben 24 bin lira 5 bin çektim, 5 bin lira da faiz ile birlikte 29 bin liraydı. Aldığım 5 bin lira faize gitti, anaparayı kaptırmış oldum" ifadelerini kullandı.

“PİŞMANIM"

Pişman olduğunu söyleyen Akhan, “Şu anki aklım olsa bir daha böyle bir işin içine girişmem. Girişecek olanlara da tavsiye etmem. Şimdi 'Sütbank', 'Kaşarbank' ve benzeri sistemler başladı. Benim tavsiyem, sakın ola ki böyle bir sistemin içine girmesinler" dedi.

“PARALARI İKİYE KATLAYACAKLARINI VAAT ETTİLER"

Derya Köse ise, “10'dan fazla arkadaşım mağdur. Sistem devam ettiği sürece paralarını ikiye katlayacaklarını vaat ettiler. 50 bin lira yatırıp, 5 bin lira alan da var, 30 bin lira alan da var" diye konuştu.

SANIKLARA REKOR HAPİS İSTEMİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11'i tutuklu, 7'si firari toplam 48 kişi şüpheli, 3 bin 762 kişi de müşteki olarak yer alırken, şüphelilerden 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.

Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan on dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 23 sanığın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 sanık hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
1500 rakımdaki tarihi kalede nikah1500 rakımdaki tarihi kalede nikah
Tarihî caminin tadilatı minaredeki sorun sebebiyle durmuşTarihî caminin tadilatı minaredeki sorun sebebiyle durmuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bank çiftlik bank davası

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
'' Aç gözlü Salaklar olmasa, Aç gözlü Dolandırıcılar da olmaz '' diyor. Bu Dolandırıcının Yüzsüzlüğüne çok kızdım. Ancak, Parasını, Maddi varlığını bunlara kaptıranlara daha çok kızıyorum. Güvenli Yatırım Araçlarından Şaşmayalım. Keriz olmayalım. Umutluyum, İnanıyorum. Her şey Çok Güzel olacak..!
Güvenli dediğiniz yatırım araçları nelerdir?Millet 3 kuruş maaş alıp aile geçindiriyor.Herkes ister daha fazla parayı.Açgözlülük yerine daha iyi bir gelecek diyelim.
Kar haddi çok cazipse o yatırım aracı tehlikelidir.
sizler sanatçılar hepsinin akıllı insanlar olduğunu zannediyorsuniz birçoğu parayı bulunca uyuşturucu madde kullanıyor girdikleri batakta boğuluyor bagzilari ne konuşacaginida bilmiyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Elazığ'da şehit asker için tören

Elazığ'da şehit asker için tören

Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'in yargılandığı davada karar

Yusuf Nazik hakkında karar!

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.