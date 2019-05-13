Çiftlik Bank Davası: 'Oğlum bir gün tavuk, bir gün koyun alıyordu'

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - KURUCUSU Mehmet Aydın'ın firari olduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ikinci duruşmasına başlandı. Sisteme 2 bin 200 lira kaptıran mağdur Ahmet Sağlam, ifadesinin ardından, "Mağduriyetimiz giderilecek mi" diye sordu. Başkan Osmançavuşoğlu, "Onu sanıklara soracaksınız" dedi. Bahçıvan olduğunu söyleyen Ayhan Oduncu, "Oğlum geldi 'Çiftlik Bank diye bir şey var' dedi. Bilgisayar üzerinde bütün işlemleri oğlum yapıyordu. Bir gün geliyordu tavuk aldım, başka bir gün koyun aldım, başka bir gün de inek aldım diyordu. 21 bin TL yatırmış, ne kadarını geri aldığını bilmiyorum. Şikayetçiyim" diye konuştu

Kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 7'si firari, 11'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasında ikinci duruşma görülüyor.

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 11 tutuklu sanık ve avukatları katıldı. Duruşma salonunun bulunduğu koridorda bekletilen mağdurlar, salonun küçüklüğü nedeniyle 13'er kişilik guruplar halinde duruşmaya alındı.

Mağdurlardan Ahmet Sağlam, televizyondan sistemi tanıdığını, 4 bin 900 lira yatırdığını, bu tutarın 2 bin 700 lirasını iade olarak aldığını beyan ederek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Bunlar da ilginizi çekebilir 100. yıl anısına İstiklal Marşı’nı gururla söylediler Çiftlik Bank mağdurları adliye önünde konuştu Ceylan yavrusu sürüye karıştı

BAŞKAN: ONU SANIKLARA SORACAKSINIZ

Ahmet Sağlam'ın, "Mağduriyetimiz giderilecek mi" şeklindeki sorusu üzerine Mahkeme Başkanı Melih Osmançavuşoğlu, "Onu sanıklara soracaksınız, biz sadece ceza kısmıyla ilgileniyoruz" dedi. Müşteki Adem Güler, 97 bin lira yatırdığını 47 bin lirasını geri aldığını, Atilla Tutam ise 61 bin 200 yatırıp 33 bin 130 lira geri aldığını söyledi. 'BEN SADECE MEHMET AYDIN'DAN ŞİKAYETÇİYİM'

Sisteme 30 bin lira yatırıp 12 bin lirasını geri aldığını söyleyen mağdur Ali Elibol, salondaki sanıkları tanımadığını, onlardan şikayetçi olmadığını belirterek, "Ben sadece Mehmet Aydın'dan şikayetçiyim" dedi. 'OĞLUM BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN BİR GÜN TAVUK, BAŞKA BİR GÜN KOYUN ALIYORDU'

Bahçıvan olduğunu söyleyen Ayhan Oduncu, "Oğlum geldi 'Çiftlik Bank diye bir şey var' dedi. Oğlum bu ülke Kastelli olayını yaşadı, bunu sor dedim. Bilgisayar üzerinde bütün işlemleri oğlum yapıyordu. Bir gün geliyordu 'tavuk aldım', başka bir gün 'koyun aldım', başka bir gün de 'inek aldım' diyordu. 21 bin TL yatırmış, ne kadarını geri aldığını bilmiyorum. Şikayetçiyim" dedi.

TİYATROCU: BELEDİYE BAŞKANLARINI AÇILIŞLARINA KATILDIĞINI GÖRDÜM

Tiyatro oyuncusu olduğunu söyleyen mağdur Bayram Ünal ise, arkadaş tavsiyesi ve reklamlar üzerine sisteme girdiğini belirterek, "Ünlü oyuncuların reklamlarını gördüm, belediye başkanlarının açılışlarına katıldığını gördüm. Bunlar etkili oldu. 9700 yatırdım 800 geri aldım. Şikayetçiyim" dedi. 'GERİSİ HARAM OLSUN'

Teknisyen olduğunu söyleyen mağdur Batuhan Güven de, "11 bin yatırdım, 5 bin 500 lirasını geri aldım. Gerisi haram olsun" dedi.

Sisteme 50 bin TL yatırdığını söyleyen Davut Ataç ise, "Sistem 2 ay sonra kapanınca paramı hiç alamadım" dedi. 'KARDEŞİMİN KURBANI OLDUM'

Çiftlik Bank'tan 5 lirası kaldığını söyleyen Derya Köse, "Kardeşim girmişti, kardeşimin kurbanı oldum" dedi. Mağdurlar salonda bulunan 11 tutuklu sanığı tanımadıklarını beyan ederken, mağdur Barış Günay tutuklu sanık Ahmet Furkan Ferman ile aynı üniversiteden arkadaş olduklarını söyledi. Sisteme 28 bin lira yatırdığını, 9 bin lirasını geri aldığını söyleyen Günay, "Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Melih Osmançavuşoğlu, "Ahmet Furkan Ferman dahil mi" diye sordu. Barış Günay da Başkan Osmançavuşoğlu'nun bu sorusunu "Evet" diye yanıtladı. Duruşmaya mağdurların ifadesi ile devam ediliyor.