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Çiftlik Bank davasında 9 sanığa tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 17:18 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank davasında 11 tutuklu sanıktan 9’unun tahliyesine karar verildi.

Çiftlik Bank davasında 11 tutuklu sanıktan 9’unun tahliyesine karar verildi. Mahkeme, sistemin yönetim kurulu başkanı Savaş Yıkılmaz ve yazılımcısı Cudi Cumhur’un tutukluluk halinin devamına hükmetti. 6 günde 266 mağdurun dinlendiği duruşma, 4 Temmuz’a ertelendi.
Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırılmasına ilişkin aralarında ‘Tosuncuk’ lakabıyla tanınan firari sanık Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının 6. celsesi görüldü. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 11 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan mağdurlar, sanıklardan şikayetçi olduklarını söylediler. Sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini talep etti. 6 gün süren duruşmada toplam 266 mağdur dinlendi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 11 tutuklu sanıktan aralarında sistemin finans müdürü Koray Hasgül, sosyal medya sorumlusu Umeyr Karakoç ve yazılımcı Düzgün Genç’in de bulunduğu 9 sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, bu sanıklar hakkında haftada bir kez imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uyguladı. Çiftlik Bank’ın yönetim kurulu başkanı Savaş Yıkılmaz ve sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur’un ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Aydın, kardeşi Fatih Aydın, Cengiz Samur, Osman Naim Kaya, Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdal Dostdoğru hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 4 Temmuz’a ertelendi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamede 3 bin 762 müşteki ve 48 şüpheli yer aldı. Şüphelilerin bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira topladığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı anlatıldı. Sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyım atandığı, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulduğu ve örgüte ait olup ele geçirilen tüm dijital materyallerin bilirkişi eşliğinde incelendiği, gerekli kurumlardan raporların temin edildiği belirtildi. Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur’un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiği belirtildi. İddianamede, firari sanık Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580’er yıldan 75 bin 260’şar yıla kadar hapsi istendi. Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 5’er yıldan 13’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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