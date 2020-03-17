Çiftlik Bank davasında avukatlar koronavirüs nedeniyle duruşmaya katılmadı

Mahkeme başkanı, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Kaya’nın henüz yakalanamadıklarını tutanağa geçirdi. Müştekilerden birinin avukatı ile 17 sanık avukatı ’koronavirüs’ nedeniyle mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan sanık avukatı, müvekkilleri hakkındaki adli kontrol ve ihtiyati tedbir kararlarının kaldırılmasını ve eksikliklerin giderilmesini istedi.

Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırılmasına ilişkin aralarında sistemin kurucusu olan ve ‘tosuncuk’ lakabıyla tanınan firari sanık Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 4’ü firari tutuksuz 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının görülmesine devam edildi.

28 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme, 28 sanık hakkındaki dava dosyasının ayrılarak ayrı bir esasa kaydedilmesine ve yargılamanın bu şekilde yürütülmesine karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamede, 3762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli yer aldı. Şüphelilerin bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı anlatıldı.

Sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyım atandığı, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulduğu ve örgüte ait olup ele geçirilen tüm dijital materyallerin bilirkişi eşliğinde incelendiği, gerekli kurumlardan raporların temin edildiği belirtildi. Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur’un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiğinin belirtildi.